A mediados del año pasado, Pablo Picasso también había sido noticia, aunque por circunstancias ajenas a la creación y que recordaban su faceta más oscura. A fines de mayo, un grupo de estudiantes de arte se presentó en el Museo Picasso de Barcelona y realizó una acción silenciosa denunciando la misoginia del pintor malagueño. Luciendo remeras con frases como “Picasso Barba Azul” o “Picasso la sombra de Dora Maar”, buscaron reivindicar a las artistas que pasaron a la historia como “mujeres de Picasso”.

María Llopis, encargada del taller al que asistían quienes protestaron, dijo en ese momento que “la mayoría de ellas eran artistas cuyas carreras se vieron truncadas al conocer al pintor. Picasso interpretó el papel de Barba Azul, fagocitando la potencia creativa de cada una de ellas”.

El “ejemplo paradigmático” es el de la francesa Dora Maar, una “exitosa fotógrafa surrealista cuya carrera se interrumpe al empezar su relación con Picasso. La historia la recuerda como musa del pintor”. Llopis agregó que “en muchas ocasiones dejaba a Dora Maar inconsciente en el suelo después de golpearla”.

Antes de eso, la bailarina Olga Khokhlova sufrió maltrato e infidelidades, una de ellas con Marie-Thérèse Walter, quien comenzó a salir con el pintor cuando ella tenía 17 años y él 45. Otras mujeres invisibilizadas fueron Fernande Olivier, Eva Gouel, Françoise Gilot y Jacqueline Roque. Esta última fue su segunda esposa, 46 años menor. Tanto Marie-Thérèse como Jacqueline terminaron quitándose la vida.

Marina Picasso, nieta del pintor, habló del tema con La Vanguardia. “Creo que hay que ser más sinceros, no ocultar, no invisibilizar que Picasso fue un gran maltratador, lo que no obsta para que fuera un gran pintor de Málaga y calvo. Cancelar no nos ayuda, no sirve para nada, es censurar, cerrar, no abre diálogo, puertas. Pero al dar datos sobre Picasso hay que añadir uno más: era un maltratador”.