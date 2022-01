El ilustrador italiano Milo Manara, famoso por sus historietas eróticas, estará al frente de una adaptación al cómic de El nombre de la rosa, la novela escrita por Umberto Eco que fuera llevada al cine en 1986 por Jean-Jacques Annaud y a la televisión en una miniserie en 2019. El anuncio fue dado por la editorial italiana Oblomov Edizioni, que prometió la obra completa para finales de este año. Mientras tanto, se publicará por partes en la revista Linus.

Oblomov compartió algunas de las páginas dibujadas por Manara y adelantó una entrevista que saldrá en la mencionada publicación. Allí, Manara se refirió a las versiones anteriores que se hicieron del texto. “El nombre de la rosa es un libro que ha conseguido un éxito mundial y ya tuvo adaptaciones tanto en cine como en televisión, por lo que hacer una nueva adaptación es sin duda un gran reto”.

“Naturalmente, de inmediato pensé que la historieta en sí es un libro. Y siendo este, en cierto sentido, un libro sobre libros, pensé que, a diferencia de las adaptaciones anteriores, podríamos ampliar el relato al realizar un libro sobre un libro que habla de libros, continuando esta referencia cruzada de citas como un interesante juego de matrioskas”.

El desafío de trasladar el best seller de Eco al noveno arte también pasaba por su temática y sus imágenes: “El hecho de que sea una historia desarrollada casi en su totalidad en un monasterio, con los personajes vestidos todos iguales, es sin duda un reto para un dibujante, que tiene como prioridad mantener siempre el aspecto visual de la narración”, agregó el artista.

“El tema de la censura, o de cómo las páginas de la Poética aristotélica dedicadas a la risa desencadenan la locura asesina del fanatismo religioso, lo traduciría al punto de vista visual dedicando más espacio a la ‘marginalia’, a las miniaturas que ofrecían una visión invertida de la realidad convencional, consideradas en el libro de Eco como un detonante de la investigación”.

El nombre de la rosa fue publicada originalmente en 1980. La historia transcurre en 1327, cuando un monje franciscano y su discípulo llegan a una abadía benedictina en el norte de Italia. Una serie de muertes obliga al recién llegado, Guillermo de Baskerville, a utilizar sus capacidades deductivas para encontrar al culpable.

La idea de adaptar la novela al formato de historieta fue de Elisabetta Sgarbi, directora general de la editorial La nave di Teseo, cofundada junto con Eco y otros escritores. “¿Quién podría hacerlo?”, se preguntó la mujer. Y otro autor italiano de cómics, Igort, tuvo una visión. “Vi las páginas como si ya existieran en algún universo paralelo. Se lo transmití inmediatamente a Milo por teléfono. ‘Lo vi con tu estilo, lo imaginé dibujado por ti’, le dije. Manara estuvo gratamente sorprendido. Y, a pesar de que estaba trabajando en otro libro y esa molesta llamada telefónica lo distrajo, comenzó a pensar en eso seriamente”. Eco era un aficionado a las historietas, a las que llegó a dedicar parte de sus ensayos, y valoraba la obra de Manara, por lo que la aprobación de su familia no tardó en llegar.

Milo Manara, nacido en 1945, tiene una larga carrera en el mundo del cómic, en especial por sus obras eróticas y pornográficas. Entre ellas se destaca El clic, de 1983, que también fue convertida en película y en teleserie. En una entrevista con Zona Negativa le preguntaron al autor si la popularidad de las mujeres “hermosas” que dibuja había sido una bendición o una maldición. “No, no una maldición, no. Más bien es una bendición, pero la verdad es que a veces me molesta un poco que piensen en mí sólo para dibujar mujeres hermosas, yo he dibujado muchísimas cosas distintas y realmente esto me incomoda. Pero en general es una bendición”.