Se nota, en las actuales fiestas conmemorativas por el centenario de la proclamación de la Independencia de Brasil, que se van desarrollando completamente ajenas al pueblo de la ciudad. El observador imparcial no ve en el pueblo ningún entusiasmo, no siente en su ánimo ninguna vibración patriótica. Si no hay, en nuestra pequeña gente, indiferencia, al menos se halla incomprensión por la fecha que se conmemora. Por lo demás, nuestro pueblo carioca siempre fue así, nunca se tomó en serio las fechas nacionales, que siempre le merecieron la actitud displicente que ahora adopta ante el “Centenario”, festejado tan pomposamente con bailes y banquetes.

Hay un cuento de un humorista inglés en que se hace hablar a un mendigo de Londres de la siguiente manera: “Soy súbdito de Su Majestad británica. Tengo, además de las Islas Británicas, el Canadá, Australia, India, Nueva Zelandia y no sé qué otras tierras más; mientras tanto, visto harapos, duermo la mayor parte de las veces a la intemperie y paso días sin comer. ¿De qué me sirve tener nominalmente tantas tierras? Para nada. Antes me convendría tener algunas monedas al día”.

Creo que el carioca razona de una forma parecida. Dirá: “¿Qué tengo que ver con José Bonifácio, Pedro I, Álvares Cabral, el Amazonas, el oro de Minas, la feérica exposición, Minas Gerais, si llevo una vida contando los vintenes para poder sobrevivir?”.

Ese estado de espíritu no es favorable para entusiasmos patrióticos, al contrario, ha de traer apatía y abatimiento general.

Los tiempos están bravos; todo está por las nubes. Un pobre jefe de familia tiene que pensar constantemente en el día de mañana. ¿Tendrá tiempo para impresionarse con festividades patrióticas en las que más predominan juegos de pelota y otras futilidades antes que manifestaciones serias de un culto al país y a su pasado?

Brasil pasa por una crisis curiosa que no sé cómo clasificar. Con estas fiestas del “Centenario” vemos una de sus manifestaciones. Se abre cualquier diario: ocupan páginas y páginas noticias de pugnas deportivas que se destinan a consagrar la efeméride que pasa. La fecha en sí se olvida; todo lo que se puede relacionar con ella también, pero el negocio de la pelota y del box está en primer lugar. Por eso nosotros no festejamos los cien años de nuestra independencia política, sino que transformamos Río de Janeiro en un gran campo de luchas de box y carreras de caballos.

Dije al comienzo de estas breves líneas que el pueblo no se asociaba a las fiestas del “Centenario”. Me equivoqué. A las deportivas se asocia de buen grado. A ellas, y a las de juegos artificiales, y a las paradas militares.

El pueblo sabrá qué parentesco tienen.