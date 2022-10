Novela

La protagonista de esta historia es joven, es bella, es exitosa. Tiene un empleo exigente pero con grandes proyecciones y ya pudo comprarse un apartamento. Sin embargo, nada de lo que tiene parece suyo en realidad. Ella es negra, de origen jamaiquino, y aunque sea ya la segunda generación de la familia nacida en las Islas Británicas, nadie cree realmente que sea una verdadera inglesa. La novela saca a relucir cosas como la discriminación positiva, la meritocracia y la imagen autocomplaciente de una sociedad en la que los viejos valores coloniales siguen intactos detrás del barniz multicultural, pero le da a su personaje la capacidad de agencia en el limitadísimo territorio en que puede tenerla: su propia existencia.

Es la primera novela de Natasha Brown, una joven londinense con algunas cosas en común con su personaje, y ha sido un éxito de ventas que ya empieza a traducirse a varias lenguas.

Reunión, de Natasha Brown. Anagrama.

Crónica

Este es, como su nombre lo indica, el fragmentado relato de una transición. El protagonista narra en primera persona una peripecia que comienza en la incierta incomodidad percibida desde la infancia y avanza hacia la posible construcción de una identidad más próxima a sus sentimientos y vivencias. Ciro Benjamín nació, según dice la solapa del libro, en Maldonado en 1999, y se crio “en el seno de una familia obrera encabezada por mujeres”. Ese ecosistema de mujeres fuertes menos por voluntad que por circunstancias de la vida no era ajeno, sin embargo, a las lógicas patriarcales. El adolescente que este libro presenta conoció la medicalización, se aventuró con nombres e identidades ficticias en foros de internet y atravesó diversas formas de la angustia, la soledad y el miedo. El libro es la enunciación de una circunstancia muchas veces penosa, pero también un puente hacia la comprensión y el encuentro.

Fragmentado. Crónica de un trava anunciado, de Ciro Benjamín. Estuario.

Poesía

Este es un libro objeto, porque sus editores quieren que cada una de las obras que trabajan lo sea. Es artesanal y responde a los principios de economía circular y solidaria. Claro que todo esto importaría menos sin el contenido de cada una de sus páginas, salvo que se tratara de cuadernos reciclados. En este caso, quien las puebla es la joven fraibentina Merlina Martínez, quien firma con el seudónimo por el que es conocida en las redes. En sus poemas hay energía cinética; ella se estira, se sumerge, se destapa. No vino (solamente) para combinar imágenes bellas, sino para llevarse por delante a quien no tenga la delicadeza de correrse. Su vocabulario es el nuestro, sus experiencias las de su generación. Y al final uno sospecha que hay una búsqueda de hipnotizar a quien la lea, para que quede en medio del camino y pueda llevárselo por delante.

Dame un choque, de Mujer Conejo. Ediciones La Farola.

Cuentos

El primer libro de Virginia Mórtola dirigido a público adulto tras varias obras para niños era un acontecimiento esperado. Son diez cuentos, la mayoría escritos en primera persona, y en varios la voz narrativa es infantil. No son infantiles las circunstancias, sin embargo, y hay lugar para situaciones perturbadoras, muchas veces por fuera de los límites del realismo. Es inquietante también la forma en que terminan varias historias, sin dejar saber al lector cómo siguió esa vida a la que se asomó brevemente. Se respira cierto aire común en todos los relatos, y eso provoca la sensación de transitar una novela. Sexo, culpa, muerte, soledad, incomprensión y goce se cruzan en esta narrativa llena de mamá, abuela, papá y unos pocos nombres propios.

Ni Dios sabía, de Virginia Mórtola. Fin de Siglo.

Cuentos

Con el perfil más bajo que varios de sus compañeros de generación, incluyendo a muchos que fueron cómplices de creaciones audiovisuales y literarias, Martín Otheguy sigue gozando de una pluma tan afilada como veloz, ya que combina con alta frecuencia obras de divulgación con narrativa para niños y adolescentes. Esta vez vuelve a dirigirse a un público adulto, como indica el subtítulo del libro, y lo hace a través de un recurso sencillo, pero al que logra sacarle el jugo para provocar la risa y la reflexión. Sus animales no se preocupan por disimular la situación de la vida real que representan, y la moraleja de cada una de las historias es el moño a un regalo de humor. Merece ser mencionado el diseño del libro, que lo convierte en uno de los más bonitos en los estantes de las librerías.

Fabuloso. Fábulas modernas para adultos confundidos, de Martín Otheguy. Tajante.

Cuentos

Como los relatos de Bustos Domecq, estos pueden disfrutarse despreocupadamente, pero otorgan un placer extra cuando se capta alguna de sus múltiples alusiones paródicas. El humor brota de la conjunción de un estilo cuidado, que toma elementos de autores consagrados, con diversas irrupciones de lo grotesco o lo inapropiado. Por ejemplo, en el cuento “Abitab, Abitab” (una guiñada a Absalom, Absalom, la novela de Faulkner) se habla de un “festival del pago y la cobranza” en el que dúo melódico interpreta un tema llamado “No llores aunque llores”, mientras el asunto de fondo es el enfrentamiento, en un pueblo chico, de un cura con un “emprendedor” local. En otros relatos, el escenario es directamente el “mundo literario” y en todos campea la idea de que el arte divierte, voluntaria o involuntariamente. Un libro simpático y feroz.

Opacidad, de Albérico Tajamares. Quiroga Ediciones.

Historia reciente

El título hay que tomarlo literalmente: Zulema Arena era la mitad del matrimonio que vivía en Paullier 1192, donde en 1971 y 1972 funcionó la prisión clandestina organizada por los Tupamaros conocida como Cárcel del Pueblo. En este libro, Arena ordena sus memorias respecto de la opción por la lucha armada, su rol y el de su familia en el movimiento revolucionario, la situación límite que experimentó el día de la captura de todos ellos –incluidas sus cuatro hijas– por parte de los militares, la detención en distintos cuarteles militares hasta su liberación en 1980, el exilio en Suecia y en Cuba. El relato no es lineal e intercala dos registros: uno narrado en primera persona, que busca contextualizar la deriva personal y la historia colectiva, y otro en tercera persona, en el que la protagonista se denomina Florencia (el “nombre de guerra” tupamaro de Zulema). La lectura es atrapante, y su autora, que sobrepasa las ocho décadas, le imprime una perspectiva actual, ya que revisa su propia historia desde una óptica feminista, lo que le permite cuestionar tanto el ambiente en que se crio como ciertas prácticas del movimiento al que se unió. Tiene, además, varias “subtramas” y un núcleo emocional: la relación de la narradora con sus niñas.

Mi casa era la Cárcel del Pueblo, de María Zulema Arena. Devuelo.

Biografía

Thierry Thomas ganó el Premio Goncourt de Biografía Edmonde Charles-Roux 2020 con este trabajo sobre el creador de Corto Maltés: el historietista Hugo Pratt, nacido como Ugo Prat en las cercanías de Rimini, Italia, en 1927, y muerto en Suiza en 1995.

El de Thomas es menos un trabajo de investigación riguroso que la aproximación ensayística a un misterio transformado en obsesión personal. La evocación de Pratt, entonces, incluye el viaje a través de sus propios recuerdos, la reflexión en torno a su adolescencia (la “edad de las creencias”, “única en la que se aprende algo”, dice, citando a Proust) y el trazado de una línea directa que va de él a su biografiado a través del arte de Federico Fellini.

La edición de Siruela, de tapa dura y buen papel, no incluye imágenes a excepción de la de portada, en la que un inconfundible Corto, recostado en alguna orilla, mira hacia el horizonte mientras a su alrededor, como siempre, revolotean las gaviotas.

La aventura soñada. Un retrato de Hugo Pratt, de Thierry Thomas. Siruela.

Novela

El texto de la contratapa dice que “El Rey Oscuro es el comienzo de una trilogía épica”, y uno no va a dudar de la capacidad de la escritora australiana para construir historias épicas, como lo fueron los tres libros del Príncipe Cautivo. Sin embargo, que un primer volumen ya anticipe dos más es atentar contra la ansiedad de quienes, antes de empezar, ya están pensando en las dos próximas entregas. Más allá de este detalle menor, CS Pacat ha demostrado manejar bien las herramientas de un género que se ha vuelto muy popular, en especial cuando está dirigido a un público adolescente y joven. Si quieren saber qué le ocurre a Will, quien con sólo 16 años recorre la Londres del siglo XIX preparándose para la batalla contra la Oscuridad, sepan que el primer tercio ya está disponible.

El Rey Oscuro, de CS Pacat. Umbriel.

Historia

Conflictivo, germinal, cambiante, el Partido Socialista conformó el núcleo fundacional de la izquierda uruguaya y posee una historia apasionante, atravesada por escisiones, purgas, reagrupaciones, reconversiones, derrotas, triunfos, guiado por líderes a menudo contrapuestos, Emilio Frugoni y Vivian Trías, que aún hoy operan como polos de sus tendencias internas. En este libro, coordinado por el historiador Jaime Yaffé, se encara esa historia de manera colectiva. Los tres capítulos iniciales, a cargo de Fernando López D’Alesandro, Adolfo Garcé y Yaffé, están pautados por la cronología, mientras que otros diez estudios, más breves, abordan al socialismo uruguayo en relación con el feminismo, el sindicalismo, la política revolucionaria, las relaciones con la socialdemocracia internacional y con el Partido Socialista chileno, entre otros temas, y dos de ellos se dedican a examinar el vínculo de Trías con la inteligencia checa en el marco de la Guerra Fría. El conjunto no sólo resulta imprescindible para conocer el devenir de una fuerza política de enorme influencia pero poco estudiada integralmente, sino que también permite, dada la naturaleza facetada del abordaje, establecer cruces sugerentes entre los distintos textos presentados.

El Partido Socialista de Uruguay, desde sus orígenes hasta nuestros días, de Jaime Yaffé (ed.). Banda Oriental.

Ensayos

Los estudios sobre la ciencia ficción y la literatura fantástica latinoamericana se abren paso en la academia y en Uruguay han funcionado, en el entorno de la Udelar y del IPA, distintos equipos dedicados al tema. Uno de ellos es coordinado por Marcelo Damonte, que coordina este volumen, el segundo que se publica a partir de trabajos del grupo de estudios Narrativas de lo Mutante. Investigadores de Brasil, Colombia, México, Perú y Uruguay abordan así autores y obras relativamente recientes, aunque no necesariamente producidas en la región. Así, Cordwainer Smith y William Gibon, por ejemplo, operan como disparadores para iluminar tendencias o fenómenos más cercanos. Los trabajos sobre la argentina Agustina Bazterrica, autora de la novela Cadáver exquisito, sobre su compatriota Mariana Enriquez o las aproximaciones al legado de los uruguayos Tarik Carson y Armonía Somers pueden funcionar como puntos de entrada a un libro que presenta tanto creadores como teorías poco conocidos en nuestro medio.

Avatares de la ciencia ficción: narrativas de lo mutante, de Marcelo Damonte (coord.) Díaz Grey Editores.

Cuentos

Enzo Armando, el personaje, es solamente un llamador. Es más, me atrevería a decir que es un primer obstáculo que debe vencer el autor, que supo escribir con seudónimo y ahora quiere que lo llamen por su nombre. En la música tenemos ejemplos similares. Kunin Lassner no necesita escudarse, pero puede que necesite el destaque, ya que el cuento corto humorístico, pese a contar con variados exponentes (el mencionado Otheguy es sólo uno de ellos) no cuenta con la popularidad de las novelas, o las biografías sobre candidatos o señoronas de siglos pasados. Y es una lástima, porque el autor logra hacer mucho en poco espacio, presentando personajes y situaciones cotidianas, para tarde o temprano (casi siempre temprano, por la brevedad de los textos) condimentarlos con el absurdo necesario para provocar la risa.