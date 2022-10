En la madrugada del domingo, a los 75 años, murió en París Bruno Latour. Había nacido en Beaune, Borgoña, en 1947. Influenciado por el pensamiento de Michel Serres, estudió Filosofía y Antropología y realizó su trabajo de campo en África, en Costa de Marfil. La colonización francesa en el continente africano estuvo entre sus preocupaciones, aunque tempranamente volcó su atención al campo de la ciencia y la tecnología. Su primer libro en solitario, Les microbes: Guerre et Paix, publicado en 1984 en Francia y traducido al español en 1988 como Pasteur, la lucha contra los microbios, repasaba la vida y obra de su compatriota Luis Pasteur. Sus siguientes trabajos, sin embargo, tendrían ya un cariz más teórico. Preocupado por la forma en que se formula el pensamiento científico, postuló la inoperancia de varias de las oposiciones que sustentan nuestros modos de conocer el mundo (naturaleza/cultura, sujeto/objeto, humano/no-humano) y fue uno de los referentes más importantes de la Teoría del Actor-Red, que reconoce la participación de actantes tanto humanos como no humanos (ideas, discursos, objetos) en la conformación de lo social, que no debe entenderse entonces como algo preestablecido sino como un campo en constante elaboración.

En enero de este año se publicó su último libro, escrito en coautoría con Nikolaj Schultz: Mémo sur la nouvelle classe écologique. Comment faire émerger une classe écologique consciente et fière d’elle-même. El trabajo, presentado en forma de memorándum, postula, según el blog chileno Antropoceno-zc.cl, la noción de una nueva “clase ecológica” que implica “salir del espacio de la producción, ya en obsolescencia de variado tipo, hacia uno de la habitabilidad”. Latour había hablado, en entrevista con Le Monde el año pasado, antes de la salida del libro, de la ecología como “la nueva lucha de clases”.

Aunque este último trabajo de Latour no está disponible aún en español, varios de sus libros han sido traducidos. Es el caso de Re-ensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor-red (Manantial, 2008), Pasteur: guerra y paz de los microbios e Irreducciones (Isla desierta, 2022), Lecciones de sociología de las ciencias (Arpa, 2017) o Dónde estoy. Una guía para habitar el planeta y Dónde aterrizar. Cómo orientarse en política, ambos publicados por Taurus.

Al conocerse el domingo la noticia del deceso, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se lamentó a través de su cuenta de Twitter y se refirió a Latour como “un espíritu humanista y plural, reconocido en el mundo entero antes de serlo en Francia”.