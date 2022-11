En el marco de la Semana de la Discapacidad, el dramaturgo y actor Andrés Papaleo dictará dos talleres teatrales gratuitos: el primero es un taller de introducción al teatro en lengua de señas uruguaya (LSU) en el Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE), dirigido a personas sordas y oyentes, con o sin experiencia en teatro, que puedan comunicarse mediante LSU. El segundo es un taller accesible de introducción al teatro, en colaboración con la Secretaría de la Discapacidad de la Intendencia de Montevideo (IM), dirigido a personas con y sin discapacidad, que busca introducir el teatro desde la accesibilidad.

El trabajo con personas con discapacidad y la enfermedad neurodegenerativa de su madre, reflejada en la obra Hay un león afuera, hicieron que Papaleo cambiara su forma de ver el teatro. “Además de buscar que personas con discapacidad puedan disfrutar como espectadores, quiero ir por la búsqueda de la accesibilidad para que puedan integrarse en proyectos teatrales. Para ello es necesaria una formación, y es por ello que comencé con estos talleres”, contó a la diaria. “Es un camino de gran aprendizaje, ya que estoy teniendo que formarme mucho y tirarme un poco a la piscina. Sobre temas de accesibilidad no soy experto ni mucho menos, pero sí entiendo de actuación teatral y creo que buscando los mecanismos adecuados puedo trabajar desde este paradigma”.

“El teatro es un lugar que ha roto y donde se pueden romper muchas barreras, siempre y cuando la búsqueda sea genuina y no por el hecho de hacer algo políticamente correcto. En mi caso, y sé que hay otras personas que están en la misma línea, lo intento hacer con mucha dedicación, profesionalismo, responsabilidad y pasión. No se trata de romper por romper, se trata de romper para construir”, agregó.

Para Papaleo es fundamental dar lo mejor como tallerista y como creador. “Yo entiendo de teatro, hace años que me dedico a ello, tengo una formación y experiencia en la materia, además de haber dado muchas clases, creo que eso me habilita a poder ofrecer un taller de cierta calidad. Podrá gustarte más o menos, pero tengo conocimientos para hacerlo. Seguramente en un futuro, si seguimos todos por esta línea, exista una cultura de integración por parte de las personas con y sin discapacidad en la cual poder hacer talleres de teatro o danza no sea una excepción sino una elección. Pero de momento, si se van a pensar obras o talleres desde la accesibilidad, debemos ser muy cuidadosos con la calidad de lo que ofrecemos, ya que es posible que sea la primera experiencia para muchas personas y, al menos en mi caso, no quiero que sea la última”.

En cuanto a los talleres, cada uno de ellos apunta a un público diferente. “Uno es muy específico, ya que es teatro puramente en LSU, lo que limita la cantidad de personas que pueden tomarlo, ya que tienen que poder comunicarse, sean personas sordas o no, con esa lengua. Para este taller hay un cupo de 20 personas. Pensaba que por esta particularidad iban a anotarse pocos interesados, pero consulté en el INAE y me informaron que había más de 100 inscriptos. Por un lado, me da pena que muchos queden fuera de esta instancia, pero, por otro lado, es una gran motivación para continuar desarrollando este camino. El otro taller es libre y accesible para personas con o sin discapacidad. Quizás algún día no haya que hacer esta aclaración. En ambos talleres no se requiere experiencia previa en teatro”.

Los talleres

Taller de introducción al teatro en LSU

Se trabajará sobre herramientas técnicas de actuación, sobre la representación de emociones y sentimientos, y sobre la búsqueda de un lenguaje expresivo individual a partir del trabajo con otras personas. Todo el taller tendrá como eje central la lengua de señas integrada en el teatro y se dictará también de forma oral. Tiene un cupo de 20 participantes que se inscribieron antes del 20 de noviembre.

28, 29 y 30 de noviembre, de 10.30 a 12.30 en el INAE (Zabala 1480).

Taller accesible de introducción al teatro

Se buscará romper barreras y proponer un lugar de encuentro para introducirse en la actuación teatral desde la accesibilidad. Se trabajará sobre herramientas técnicas teatrales y sobre la expresividad individual y con otras personas. El taller contará con intérpretes de LSU y se dictará en forma oral con especial atención a las particularidades de cada participante. No se requiere inscripción previa.

1º y 3 de diciembre de 14.00 a 15.30 en la IM (18 de Julio 1360).