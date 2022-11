Este jueves 17 de noviembre se llevará a cabo la entrega de los Latin Grammy o Grammy Latinos 2022, que premian a lo más destacado de la música en español y portugués editada en Iberoamérica y Estados Unidos. Será la edición número 23, conducida por Anitta, Thalía, Luis Fonsi y Laura Pausini, y el marco será el Michelob Ultra Arena de Las Vegas.

El uruguayo Jorge Drexler, incluido en la larguísima lista de intérpretes durante la ceremonia, tiene ocho nominaciones por su álbum Tinta y tiempo, más una novena por su colaboración con Marina Monte en el tema “Vento sardo”. El artista ya ganó siete premios: dos por Bailar en la cueva, tres por Salvadidas de hielo y otros dos por sus colaboraciones con C. Tangana en su disco Hong Kong.

Drexler (y su música) están nominados en las siguientes categorías:

Grabación del año: “Tocarte”, Jorge Drexler y C. Tangana.

Álbum del año: Tinta y tiempo.

Canción del año: “Tocarte”, Jorge Drexler y C. Tangana.

Canción pop: “Guerrilla de la concordia”.

Canción alternativa: “El día que estrenaste el mundo”.

Álbum cantautor: Tinta y tiempo.

Canción en lengua portuguesa: “Vento sardo”, Marisa Monte y Jorge Drexler.

Arreglo: “El plan maestro”, Fernando Velázquez.

Video musical versión corta: “Tocarte”, Jorge Drexler y C. Tangana.

Drexler conoció a C. Tangana precisamente durante una edición anterior de los Latin Grammy y lo felicitó por su participación en las letras de El mal querer, de Rosalía. Más tarde se concretaría la colaboración en estudio del uruguayo en Chueca, Madrid. “Nos pusimos a trabajar de manera frenética: todo lo que escuchás ahí, salvo un par de detalles que grabamos después -como la voz de Pucho (Tangana), unas risas y las mezclas que le hizo Carles Campón, mi productor e ingeniero de sonido-, se hizo, realmente, en seis horas. Salió muy rápido”, contó Drexler en su momento a Infobae.

“Habrá gente que pensará que es una maniobra de marketing. Pero no es ese el móvil por el que la hice. En general, no es el móvil por el que hago las cosas. Si trabajo con Pucho es porque él tiene un amor y un respeto por el género canción tan grande como el que tengo yo. Y a mí nunca me gustó ir por las autopistas, siempre me gustaron las carreteras zonales. Sería mucho más fácil de difundir lo que hago si me mantuviera en mi quinta. Pero salí en otra dirección”.

También dijo que “Tocarte” pertenece “a la MPU, es música popular uruguaya tal como la entiendo yo. Tiene una raíz de candombe, que está escondida pero está ahí, porque Pablo es muy candombero: es medio uruguayo y medio español. Y tiene influencia brasileña, como ha tenido la música de Eduardo Mateo, la mía y la de muchísimos compositores uruguayos. En este caso, con la presencia de un género contemporáneo como es el funk carioca”.

En cuanto a la ceremonia, está prevista la actuación de artistas como Christina Aguilera, Elvis Costello, John Legend, Camilo, Rauw Alejandro, Sebastián Yatra, Rosalía, Georgina Rodríguez y Becky G. Será transmitida por TNT en los cables y por HBO Max en streaming a partir de las 22.00.