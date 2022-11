"Hace mucho tiempo que no jugamos, es un partido importante", dijo Jaime Roos en conferencia de prensa al referirse al espectáculo que dará este sábado en el estadio Centenario. Se trata de Mediosiglo, donde repasa sus 50 años de carrera musical a través de más de una veintena de canciones y con la banda más numerosa que tuvo jamás. Será exactamente el mismo show de diciembre de 2021 -con idéntico repertorio-, y eso es mucho decir, porque fue excelente.

Roos señaló que "el coletazo de la pandemia se sigue sintiendo hasta ahora" y destacó que empezó a preparar este espectáculo a comienzos de 2019 y recién se termina a fines de 2022. "En medio de dos años de reprogramaciones, se dio el concierto del estadio [Centenario] de diciembre de 2021, que fue el más emotivo de mi vida. Entonces, al margen de todos los problemas y las cosas que han sucedido, tiendo a pensar que ese concierto justifica todo. No se me fue la emoción", señaló el músico. Agregó que todos conocen su "mística futbolera", por lo tanto, tocar en medio de un Mundial de fútbol y en el Centenario "tiene su dosis de emoción incomparable", aunque lo de hoy no lo puede equiparar con lo que pasó en 2021, "pero es un partido muy importante" no sólo para él, sino para toda la banda.

El músico señaló que el concierto de 2021 "por suerte" fue filmado, así como todo el proceso de 2020 y 2021, de ensayos y conversaciones. Subrayó que es una filmación importante que lleva adelante Salado Films y también han tenido "altibajos" relacionados con la película que se está cocinando sobre todo ese periplo, pero el proyecto continúa, y en los próximos meses Roos estará concentrado en eso. Además, adelantó que como banda sonora de ese documental será editado un disco en vivo con el concierto de 2021. "Escuché la grabación y estoy feliz. Tenía miedo de que la orquesta estuviera pasada de rosca por la euforia, que nos suele jugar malas pasadas, pero no", acotó.

Ante la consulta de si piensa grabar material nuevo, dado que su último disco de estudio es de 2006 (Fuera de ambiente), Roos contestó que tiene ganas de hacer un álbum nuevo para él, porque quiere hacer sonar la música que guarda en su cabeza, "pero no está demasiado relacionado con la realidad musical". "Sería una larga conversación acerca de lo que es un disco nuevo hecho por alguien que tiene 70 años como yo, y un disco nuevo o bueno hecho por alguien de 30 años que está viviendo en determinada sintonía, mucho más acorde con los tiempos que corren. A mis años los tiempos también corren, no es que esté viviendo anclado en una nube de nostalgia; pero muchas veces uno mira la realidad con determinado prisma, y uno no cambia de prisma como quien cambia de moda", señaló.

Contra el Muro

Roos resaltó que se dio cuenta de que para un público al que cataloga de joven, de 40 años para abajo, el hecho de brindarle toda su discografía remasterizada (el proyecto se llamó Obra Completa y se lanzó en tandas desde 2015 a 2020, tanto en CD como en Spotify) en una forma "coherente, cuidada y sólida" hizo que le fuera mucho más fácil acercarse a su música. Por lo tanto, para él fue un "premio" sentir que nuevas generaciones de músicos, críticos, melómanos, etcétera, se acercaran a su obra. Recordó que cuando planeó este espectáculo hacía cinco años que no tocaba en vivo y empezó a sentir una presión por parte de la gente para volver a los escenarios. Confesó que al principio reaccionó con cierto fastidio, porque estaba trabajando en el proyecto de Obra Completa.

Hasta que una noche le pasó algo que cuenta en forma de anécdota. En noviembre de 2018, fue a ver a Roger Waters (ex Pink Floyd) al estadio Centenario, un concierto que le pareció "muy frío musicalmente hablando". "En cierto momento dije 'pero, por favor, tráiganme la guitarra que toco 'Vamo' arriba la celeste'; me saltó el indio de adentro. Y ahí dije 'la Obra Completa necesita un cierre en vivo'”, recuerda.

Roos subrayó que su concierto de 2021 resultó una fiesta emotiva a un nivel inesperado, a tal punto que el ingeniero de sonido terminó llorando, algo que nunca había vivido, porque "un ingeniero de sonido no llora"; y los músicos de su banda le dijeron que entre canción y canción, cuando no tocaban, se iban para atrás del escenario a descargar sus lagrimas. "Y después, el nivel de armonía que hubo entre la gente: yo sentía que había una suerte de comunión en el público, cuando uno se hace amigo del de al lado sin conocerlo. En aquel momento le agradecí a la gente, me salió bautizarlos 'los de Mediosiglo', y cuando les dije que los iba llevar en el corazón de por vida es cierto. Cuando alguien me dice que estuvo, ya me pongo contento de ver a esa persona", cuenta.

En la conferencia Roos fue consultado sobre si de joven proyectaba que a los 69 años seguiría en la música. Contestó que ni siquiera se imaginó llegar vivo a esa edad y piensa que en realidad nadie se lo imagina. Resaltó que todo el mundo le tiene "horror" a la vejez, pero subrayó que si se llega con cierta armonía interna, "es una maravilla". "Lo mío siempre fue a muy corto plazo, incluso a nivel profesional, nunca supe lo que iba a pasar el año siguiente. Nunca me imaginé llegar en actividad, además. Me considero afortunado de que mi voz siga funcionando. Mi voz nunca fue gran cosa, pero por lo menos sigue funcionando como antes, y no es un detalle menor. Me angustian los artistas populares que se suben al escenario como un jugador de fútbol rengo, que no les da la voz y entonces está todo el mundo sufriendo. En mi caso, si yo no pudiera cantar plenamente, no me subía al escenario", finalizó.

Las entradas para Mediosiglo se consiguen por Acceso Ya desde $900 a $4.500).

