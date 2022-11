Joaquín Sabina se presentará en Montevideo el próximo 1 de abril, cerrando la primera tanda de su gira Contra todo pronóstico, que lo llevará a varios países de América Latina antes de girar por su España. La cita será en el estadio Centenario y comenzará a las 21.00, con entradas que se pondrán a la venta el próximo jueves 10 de noviembre a través de la plataforma AccesoYA.

Hace exactamente un año, Sabina había anunciado que no daría más conciertos hasta que quedaran atrás las restricciones de la pandemia. “Me siento bien, pero no pienso volver a los escenarios mientras la gente esté con mascarilla y no pueda levantarse y fumar y tomar una copa”, había dicho el cantautor según recuerda ABC. “Me temo que eso no será hasta dentro de un año y medio. Volveré a los escenarios a decir hola y adiós”, agregó sobre una posible última gira, que se adelantó a su pronóstico.

Desde la caída que sufrió en Madrid en 2020, Sabina solamente había reaparecido por sorpresa en abril, también en la capital española, para interpretar parte del tema “Tan joven y tan viejo”.

“Contra el viento implacable del paso de los años, contra la resacosa marea de unos tiempos a la deriva, contra todo pronóstico, Joaquín Sabina, a sus 74 años, de vuelta de todo y curado de espantos por viejo y por diablo, anuncia su regreso a los escenarios para deleite de sí mismo y de su público. Unas citas imprescindibles de este superviviente que -sí, maldita sea- nunca se cansará de celebrar con sus canciones la visión irreverente y pasionalmente bella de la vida desde la nocturnidad alevosa, el amor febril y el desamor sin paliativos”, afirma el sabiniano comunicado oficial.

Según ese mismo texto, podemos esperar “actos colectivos de liturgia a un punto entre la solemnidad mitómana y la irreverencia cazallera, en los que el maestro del verso, la estrofa y el estribillo repasará lo más granado y emblemático de su vasta obra musical junto a nuevos temas inéditos”.