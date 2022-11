Este lunes a las 21.00, en el Salón Dorado de la Intendencia de Montevideo y en el marco de la Feria Internacional del Libro, la cAsa de los Escritores del Uruguay dará a conocer el borrador de un proyecto que busca la profesionalización y retribución del trabajo de escritores y escritoras, mediante el establecimiento de aranceles para la participación en actividades como lecturas, presentaciones, redacción de prólogos y otras que, hasta hoy, no suelen ser remuneradas.

Diego Cubelli, presidente de la cAsa, habló con la diaria sobre esta iniciativa. “Venimos trabajando desde hace unos años sobre esto. Es una reivindicación que está tomando fuerza desde el año pasado, aunque siempre la tuvimos arriba de la mesa. Es un cambio de paradigma, porque uno de los mayores problemas es que los propios escritores muchas veces no entienden que esto es necesario. Por aquello de que la escritura no hay que mezclarla con el trabajo o pensamientos de ese estilo”.

“Desde la cAsa defendemos a los escritores como trabajadores de la cultura, y en tanto trabajadores que debemos pagar la luz a fin de mes, el agua y todo eso, merecemos que nuestro trabajo sea retribuido. El trabajo del escritor muchas veces no es entendible desde el punto de vista clásico, de lo que uno entiende por trabajo, porque puede ser difícil de cuantificar. Con este tema de los aranceles planteamos asuntos que son fácilmente demostrables acerca del trabajo realizado”, agregó Cubelli.

Para elaborar el proyecto se tomó como referencia el valor hora de un profesor de Segundo Ciclo 20 horas titulado Grado 1 de la Educación Pública, así como el Tarifario de la Unión de Escritores y Escritoras de Argentina. El texto diferencia actividades por tiempo o cantidad de participantes. “Más allá de lo que significa el dinero al que uno puede acceder, también es poner en otro papel esa tarea. Porque no es lo mismo que te inviten a leer 10 minutos en un ciclo, así nomás, a que uno sea retribuido por eso. Se toma desde otro lugar y beneficia la profesionalización”.

“Es un ida y vuelta interesante. Por ejemplo, si pensamos en una lectura en un boliche, se ve beneficiada toda la cadena de valor, porque en el boliche la gente va y toma algo, y el único que no ve dinero de eso es el que lee, que es quien está haciendo que eso suceda”. No se piensa en los aranceles como algo escrito en piedra. “El que decide si cobra o no es el escritor, porque hay muchas cosas a evaluar. No es lo mismo que te llamen de una institución estatal que maneja sus fondos, a que te llamen de algo que sea a beneficio. Queda a criterio de la persona, pero uno podría decir: 'Tendría que cobrarte tanto, pero por tal y tal cosa no te cobro, o te cobro menos'. La idea es establecer que son labores que merecen ser retribuidas”.

Lo de este lunes será, en palabras de Cubelli, la “presentación en sociedad” de la propuesta. “Es un trabajo que todavía está en discusión y en preparación. Estamos haciendo rondas de consulta con escritores referentes, y escuchando todas las críticas y comentarios para poder mejorar y largar esto. Es un tema que importa, que interesa, y va a ser una buena instancia de intercambio y de comenzar a trabajar esto desde un punto de vista más público. La idea es continuar realizando instancias de este tipo, con otra gente y en otros ámbitos”. Incluso mencionó reuniones con parlamentarios para tener un apoyo “un poco más oficial” a la hora de instaurar los aranceles.

La presentación contará con la presencia de Hugo Achugar, Horacio Cavallo y Magdalena Helguera. “Magdalena con la escritura infantil y juvenil ya tiene un recorrido transitado con respecto al cobro de actividades. Hugo lo viene impulsando hace tiempo, también ha trabajado con nosotros y viene apoyando. Y Horacio lo mismo, están en una situación de querer impulsar esto”.