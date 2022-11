Susana Rinaldi festeja medio siglo de carrera este martes, en el Teatro Solís, con el espectáculo La música y mi vida, en el que también participará la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Si bien la palabra “despedida” ronda los comunicados oficiales, la última palabra todavía no está dicha, como contó a la diaria Juan Carlos Caucci, responsable de la dirección musical y los arreglos.

“Susana es un milagro. Va a cumplir 87 años el 25 de diciembre; ella se llama Susana Natividad Rinaldi. Y tiene la voz... más perfecta no puede estar. Perfecta, perfecta. Pero tiene 87 años. Yo hace 52 años que soy su director y no quisiera seguir explotándola. Pero es su momento más feliz y entrega todo”, dijo. “¡Qué sé yo! La despedida de Susana, ¡qué sé yo! ¡Es un título! O 'la despedida de Susana, vaya a saber'”.

Caucci habló de la artista con genuina admiración. “Algunas nanas tiene, te podés imaginar. Pero donde no tiene nada es en la entrega. Y en la voz que tiene, que puede cantar con cualquier orquesta. Entre los músicos decimos: 'Tiene un caño tremendo'. Todo su aparato de la voz es impresionante. Y aparte Susana no te regala, no dice una palabra de más cuando canta. Se mete en la trama de las poesías, de las letras, de los autores, de las historias, y no te regala un segundo. No canta por cantar. Hace 52 años que tengo una relación familiar con ella y me sigo asombrando”.

“Ahora no estoy tocando la guitara con ella: estoy dirigiendo orquestas, cosas que he hecho toda la vida. Y la disfruto más, porque la tengo de frente, y antes la tenía de espalda. Es impresionante. De espalda yo veía lo que lograba con la gente, cómo la conmovía, pero de espalda eso también lo siento, porque el aplauso me aplasta. Es muy interesante, muy lindo”.

Con respecto al repertorio, que según la información de prensa incluye temas como “Yuyo verde”, “Tinta roja”, “Naranjo en flor” y “A un semejante”, Caucci admitió que lo más duro fue dejar canciones afuera. “Nos sentamos con Susana y ella misma fue eligiendo el repertorio, poniendo y sacando, y quedó así, una aplanadora. Realmente es muy tanguero, muy fuerte y teatral. Y muy conmocionante. Estás en la segunda fila y pasás a ver en blanco y negro una semana, porque tiene una fuerza descomunal. En el saludo final, la pongo de pie y la llevo adelante, veo el griterío y las caras de emoción de la gente y digo: '¿Despedida de qué?'. Eso me pasa. Hay que esperar, hay que ver”.

Pese a que describió el espectáculo como “muy tanguero”, agregó que “Susana trasciende las fronteras del tango. Susana es una actriz que decidió interpretar una obra de teatro que se llama tango, y que es una colección de distintos capítulos de tango. Ella los elige por el contenido literario, elige las letras que la conmueven y, conmoviéndose, conmueve al resto”.

Sobre el formato del espectáculo, que se presentó en Argentina y lo seguirá haciendo en diciembre, Caucci explicó: “Venimos haciendo una gira por todo nuestro país con esta formación de orquesta de cuerdas, más mi pianista y mi bandoneonista. Viajo con esas dos personas que me aseguran el armado y me aseguran una preparación más corta con el resto de los músicos. En cada ciudad hemos convocado a músicos hiperprofesionales, como son la gente de la Filarmónica de Montevideo, que son unos genios y muy generosos en la cantidad de ensayos que me dieron”.

“Amamos el Teatro Solís. Hemos estado muchas veces en este escenario y lo amamos. Hace mucho que no vamos con Susana; la última vez que fui, lo hice con la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires, con (Raúl) Garello y (Néstor) Marconi, a dar un concierto, y dije: '¡Ay! ¿Cuándo volveremos acá?'. Porque hemos ido a la otra sala, que es fantástica, el Auditorio del Sodre, y con los músicos del Sodre hemos ido al Festival de Punta del Este, pero el Solís nos lo estamos debiendo. Y si esto llegase a ser una gira despedida, es el broche de oro que Susana necesita. Susana adora Uruguay, mil veces nos amenazó con irse a vivir a Montevideo, y de mi parte decía: 'Que lo haga, que lo haga', para irme con ella”.