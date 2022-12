Desde el miércoles y hasta el sábado 10 de diciembre se celebra una nueva edición, la decimoquinta, del Festival de Jazz de Montevideo. Una cita clásica que no se detuvo durante la pandemia, pero que en esta nueva normalidad retoma condimentos previos, como los invitados internacionales y las presentaciones en varias salas de la capital.

"El festival se ha ido adaptando muchísimo", contó a la diaria su director, Philippe Pinet. "Se adapta por la propia realidad, por el entorno. Lo seguimos haciendo durante la pandemia, limitado a músicos uruguayos, lo cual fue muy bueno porque abrió el juego a que fuera para uruguayos, que es algo que siempre consideramos que era buenísimo. Pero siempre enriquece tener artistas extranjeros y este año se consolidó de nuevo este hecho, a través de los institutos culturales de cada país". Al evento llegarán músicos de Alemania, Argentina, Brasil, Francia, Italia y Portugal.

Pinet describió esta edición como "con mucho músico uruguayo, salpicado con músicos extranjeros; la intención es el intercambio, como está a la vista". En ese sentido, mencionó a la intérprete italiana Barbara Casini y al saxofonista portugués Ricardo Toscano, que se presentarán junto a músicos uruguayos. "Hay mezclas muy interesantes, y creo que eso fue y seguirá siendo el esquema del festival, siempre adaptándonos a la realidad".

Consultado sobre la posibilidad de conquistar al público "no jazzero", el director fue claro. "El jazz te gusta o no te gusta, o lo sentís o no lo sentís. Pero no es tan fácil, no es algo que le gusta a todo el mundo, porque tiene cosas más complicadas, tiene un lenguaje más complicado, más contenido... Requiere otra atención u otro conocimiento de música, como para poder más fácilmente prestarle atención. Aunque hay gente a la que le gusta sin tener ningún conocimiento".

A la hora de recomendar alguna actuación en especial, tanto para el público nuevo como para los asistentes de siempre, Pinet no quiso ser injusto. "Son todas propuestas distintas e interesantes. Y cuando digo distintas, digo variadas, con fórmulas distintas. Como la de Barbara Casini con el guitarrista italiano-brasileño y dos uruguayos, o Groove Uy, la Big Band de la UTU. La propuesta un poco más contemporánea de los alemanes Slowfox 5, la propuesta más straight-ahead jazz de Ricardo Toscano, que es un jazz más puro, pero con mucha improvisación. Hay muchas propuestas".

"Cada una tiene algo fuerte, como Patricia López y su tributo a Dexter Gordon", agregó. "Lo de Gonzalo Levin Noneto también es interesante como tal. Y como cosa fuera de lo común, te diría la francesa Camille Bertault, porque es especialista en algo que en Uruguay prácticamente no se hace, que es el scat. El scat es el lenguaje musical para improvisar cantando, que se hace usando sílabas y tarareo. Ella es especialista en esto a nivel mundial".

También destacó al trío de mujeres Bandoneonas y al cuarteto de Gipsy Jazz de Lucián Echeverría, con los que llevan el festival al Centro Cultural Florencio Sánchez. "Está bueno que vayamos de nuevo a tres salas, ya que durante el covid nos habíamos limitado al Solís y ahora volvimos a hacer una sala Zitarrosa y dos en el Cerro, en el Florencio Sánchez. Eso está bueno". A todo eso hay que sumarle tres workshops y dos jam sessions en Montevideo al Sur.

Por último, Pinet habló sobre lo que podría considerarse un jazz característico de nuestro país en la actualidad. "Me voy a limitar a responder algo que siempre escuché decir a músicos que hemos traído, a la hora de mezclarse con uruguayos. El músico uruguayo, por este mercado chico, para sobrevivir tiene que tocar de todo. Entonces, el músico de jazz no tiene un estilo particular, no tiene un estilo de ningún jazz tradicional, ni esa cultura del jazz americano. Para nada. Es un jazz totalmente fusionado, mezclado con las costumbres locales. Para mí, el jazz local está muy influenciado por los ritmos del candombe y sus derivados. Es un jazz candombe".

Programación

Miércoles

20.30. Sala Zitarrosa - Barbara Casini Cuarteto.

Jueves

19.30. Sala Zavala Muniz del Teatro Solís - Patricia López Cuarteto: Tributo a Dexter Gordon.

21.00. Sala Principal del Teatro Solís - Groove Uy (Big Band de la UTU).

Viernes

19.30. Sala Zavala Muniz del Teatro Solís - Slowfox 5.

20.00. Centro Cultural Florencio Sánchez - LE Quartet (Gipsy Jazz).

21.00. Sala Principal del Teatro Solís - Ricardo Toscano: Conexión Uruguay.

Sábado

19.30. Sala Zavala Muniz del Teatro Solís - Gonzalo Levín Noneto: Strings for Holiday.

20.00. Centro Cultural Florencio Sánchez - Bandoneonas.

21.00. Sala Principal del Teatro Solís - Camille Bertault Quintet.

Workshops

Jueves, 14.00, en la sala Zavala Muniz: Barbara Casini.

Viernes, 14.00, en la sala Zavala Muniz: Ricardo Toscano.

Sábado, 11.30, en la Sala Polivalente de la Alliance Francaise: Un encuentro con Camille Bertault.

Jam Sessions

Miércoles y jueves en Montevideo al Sur.