Este viernes el productor Danilo Astori Sueiro, director de Gaucho, anunció que en abril será la décima edición del festival Primavera Cero, que contará con la actuación de la banda Gorillaz, liderada por el británico Damon Albarn. El recital será en el Antel Arena y estarán, además, la argentina Nathy Peluso y el rapero uruguayo Zeballos.

Será la segunda visita de Gorillaz a Uruguay, ya que la banda había estado en Montevideo en 2017, en otra edición de Primavera Cero, pero será la tercera presentación del cantante Damon Albarn en nuestro país, quien en 2013 dio un concierto con Blur. De hecho, en su segundo disco solista, que salió en 2021, Albarn le dedicó una canción a la capital uruguaya.

El tema es “The Tower of Montevideo”, incluido en el disco The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows. La canción está inspirada en el Palacio Salvo y en la ciudad que describe como “familiar y absolutamente de otro mundo”. En noviembre del año pasado Albarn adelantó en la radio Sirius XM que Gorillaz vendría en 2022 a Montevideo y había comentado que si con la banda no podía tocar la canción “quizás haga algo en el salón del hotel, en el piano, en mi día libre, o algo así”.

Las entradas para el espectáculo estarán a la venta a partir del miércoles 9 de febrero para quienes tengan la tarjeta OCA y desde el domingo 13 a través de Tickantel. Según informó la productora, el show es para personas vacunadas contra el coronavirus, por lo que se deberá presentar el certificado de vacunación con las dos dosis de la vacuna.