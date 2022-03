Con más de 35 años como cantante a cuestas, Enrique Bunbury, líder y vocalista de la mítica banda española Héroes del Silencio, anunció a través de sus redes sociales que ya no seguirá dando conciertos y recorriendo países como cantante. “Desde hace unos años llevo arrastrando un malestar que me ha costado mucho localizar y comprender”, dice el texto compartido por Bunbury, y agrega que la pausa en las actividades provocada por la pandemia hizo retroceder su malestar hasta hacerle pensar que podía seguir adelante. Sin embargo, “desde el momento que salgo de mi casa y comienzan viajes y shows, un compendio de síntomas y dolores me acompañan”, dice, y explica que su garganta “se cierra e irrita” y las vías respiratorias le dificultan “el más leve ejercicio y la ejecución” de su trabajo. El comunicado confirma que las actuaciones ya programadas para 2022 en Estados Unidos y España serán las últimas, aunque sus caminos creativos no se cerrarán por esto. Bunbury tiene pensado seguir componiendo canciones, grabando discos, escribiendo poesía y pintando, y asegura contar con el respaldo de su familia y de su mánager para llevar adelante este cambio.

Y una de las primeras manifestaciones de esta nueva etapa en la vida del zaragozano ya está disponible en Uruguay: Exilio Topanga, un libro de poemas en verso libre que funciona como un conjunto de crónicas y reflexiones sobre la vida en el suroeste de Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XXI.

Sobrio y algo áspero, Exilio Topanga recuerda, por su paisaje y su vocabulario, a la traducción española de algún libro de Sam Shepard. Son poemas largos que repasan escenas y circunstancias concretas y permiten recomponer el viaje de la voz lírica en busca de un nuevo hogar en la soleada California. “No me costaba imaginar a mis padres / en la casa de Entrada Road. / La primera de las que vimos / en Topanga y que reunía / las señales celestiales / a las que se debe atender: / la estrella de Belén, / el cometa Halley, / la sonda Giotto...”, dice en uno de los muchos textos que dan cuenta de la búsqueda de una casa en la que instalarse a vivir. Sin excesivo apego a la metáfora, los versos de Bunbury dicen lo que quieren decir de forma directa y asertiva, tanto cuando describen lugares o acontecimientos como cuando arriesgan opiniones sobre el estado actual del mundo. El resultado es un recorrido sin sorpresas, agradable en su capacidad evocativa y algo ingenuo en sus observaciones políticas o sociales, que se cierra cuando, finalmente, llega el día de firmar contrato y hacerse de las llaves de la nueva casa. “‘Toma las llaves’, me dicen, / y las guardo en el zurrón / sabiendo que este es / el comienzo de una gran aventura. / Que nos alejaremos de todo / para estar aún más cerca, / más cerca del espacio entre nuestros ojos, / manos y boca, el mínimo admisible; / para considerar solo / lo que de verdad importa, y el sonido / que hace girar, / sobre su propio eje, / al planeta Tierra”.