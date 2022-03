Desde 2002 la Intendencia de Montevideo cuenta con una distinción para aquellos uruguayos o uruguayas “de destacada trayectoria local e internacional, o extranjeras con fuerte vínculo en nuestro país”. Se trata del “ciudadano ilustre”, que se suma a otros reconocimientos como el “visitante ilustre” y el “ciudadano notable”.

La próxima declaración de ciudadanos ilustres se hará el 23 de marzo a las 12.30 en el teatro Solís. En el marco del mes aniversario de Alfredo Zitarrosa (nacido el 10 de marzo de 1936), se distinguirá a dos personas muy relacionadas con la carrera del gran exponente de la música popular uruguaya: Julio Cobelli y Eduardo Toto Méndez.

Toto Méndez, nacido en Tacuarembó en 1951, es guitarrista y compositor. Su sitio web oficial lo define como “uno de los mejores guitarristas de Uruguay de todos los tiempos”. Tocó junto a numerosos artistas y agrupaciones, además de acompañar a Alfredo Zitarrosa a su regreso del exilio. Con él también grabó cuatro discos, incluyendo la tercera grabación de Guitarra negra (1985) y Melodía larga (1984).

Consultado en 2019 por la diaria acerca de su disco preferido junto al cantautor, dijo que en cada álbum hay un pedazo suyo, con la dosis justa de emoción y cabeza. “Ser el líder de las guitarras de él fue una responsabilidad importante, pero no fue casualidad estar ahí, porque me eligió. Y él también fue responsable de darle estatura a la guitarra. En vez de tocar parados, tocábamos sentados”

Fue parte del Cuarteto Zitarrosa, que abandonó después de un tiempo porque “no cumplía la función” para la que había sido creado. “Se pensaba que yo iba a tocar la obra de Alfredo Zitarrosa, pero mi cabeza nunca estuvo más lejos de eso. ¿Sería homenajear a Zitarrosa tocar su obra?, me pregunté a mí mismo. Difundir su obra me quedaría un poco grande. Puedo homenajearlo versionando algún tema, como lo he hecho, pero ¿difundir?, se difunde sola, muchacho”.

Esa diferencia quedó plasmada en el primer álbum de su proyecto Toto Méndez y sus Compadres, bautizado Y no entendieron nada (2013). “Porque no estuvieron adentro. Yo estuve en la cocina, aprendí con él”, explicó en su momento.

El otro ciudadano ilustre será Julio Cobelli, montevideano nacido en 1952. En su dilatada carrera supo recorrer el continente sudamericano presentándose con Zitarrosa entre 1970 y 1972, esto es, cuando apenas tenía 18 años. Al regreso de este, trabajó con él como director y arreglador de su cuarteto de guitarras, además de realizar giras junto a ellos.

Julio Cobelli (archivo, octubre de 2021). Foto: Javier Calvelo, adhocFOTOS

Del comienzo de esta relación conversó con el sitio del SMI. “Fue una responsabilidad muy grande. El primer ensayo era conocerlo personalmente y era todo un acontecimiento, y además, al empezar a tocar con él, se te habría todo otro campo de promoción”.

“Hasta hoy yo voy a tocar a muchos lugares y me dicen ‘el guitarrista de Zitarrosa’. Pero también he tocado con Roberto Grela, el guitarrista más grande de tango de toda la historia, toqué y grabé con él, con Mario Núñez, el referente más importante de la guitarra de este país, pero bueno, acompañar en ese momento a Zitarrosa, que estaba en pleno auge, en plena fama, era una responsabilidad, pero tuve la suerte que lo pude hacer bien. Creo que una de las cosas que me puede haber ayudado era que con 18 años hay cosas a las que no les tenés miedo”.

Cobelli nunca se detuvo y en febrero de este año editó Guitarreros, el primer disco del cuarteto que integra junto a Guzmán Mendaro, Nicolás Ibarburu y Andrés Poly Rodríguez.