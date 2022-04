El proyecto Gorillaz pareció disparar en Damon Albarn un montón de nuevas inquietudes musicales. Colaboró con artistas africanos en los discos Mali Music (2002, con músicos de Malí) y Kinshasa One Two (2011, con músicos nigerianos). Formó un trío de afro beat y funk con el bajista Flea de Red Hot Chili Peppers y el legendario baterista nigeriano Tony Allen, con quienes editó el álbum Rocket Juice & The Moon en 2006, en el que participa también Erykah Badu. En 2007 armó el grupo The Good, the Bad & the Queen junto al bajista de The Clash Paul Simonon, el guitarrista Simon Tong (The Verve) y Tony Allen, con quienes editó dos discos en 2007 y 2018. Y como si esto fuera poco, compuso las óperas Monkey: Journey to the West, con el director chino Chen Shi-Zheng y su compinche de Gorillaz Jamie Hewlett en 2007 y Dr. Dee en 2012, junto al dramaturgo Rufus Norris.

En medio de esta actividad frenética que incluye siete álbumes con Gorillaz, además de todos los proyectos multimedia del grupo virtual, comenzó una carrera solista que hasta ahora lleva dos discos.

Se ha dicho que la faceta solista de Albarn muestra su lado más melancólico; sin embargo, la melancolía tiñe toda la obra de Gorillaz, por más que se trata de música que se tiende a asociar con lo bailable. Es verdad que en sus dos excelentes álbumes Everyday Robots (2014) y The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows (2021) uno puede ver el costado más calmo y reflexivo de Albarn. También podría decirse que esos álbumes tienen un toque más europeo, menos polirrítmico y más camerístico que sus otros proyectos.

Ambos discos tienen, además, una curiosa relación con Montevideo.

La del primero es más anecdótica. Cuando Albarn visitó Montevideo por primera vez, en 2013, con Blur, quedó encantado con la ciudad, en la que terminó quedándose bastantes días más de lo previsto. El músico describió Montevideo como “familiar y a la vez de otro mundo”. Allí comenzó su fascinación con el Palacio Salvo. Una foto del emblemático edificio montevideano terminó siendo la portada del single adelanto de su primer álbum, el bellísimo tema “Heavy Seas of Love”.

En su segundo trabajo solista, editado el año pasado, Albarn le dedica una canción completa al Salvo. La preciosa “The Tower of Montevideo” mezcla algunos datos de la historia del Palacio con fantasmas reales y metafóricos, en una canción cuya melancolía es muy Albarn y, a la vez, muy montevideana.