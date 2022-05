Desde este jueves y hasta el sábado se llevará a cabo el Festival Maldonauta / Letra & Música, encuentro literario con más de 20 escritores y escritoras de Maldonado y otros puntos del país, que conversarán acerca de aspectos vinculados a la literatura. Cada jornada comenzará con un homenaje a algunos escritores recientemente fallecidos y culminará con música a cargo de artistas locales.

El antecedente de este festival son los encuentros de escritura que se venían realizando ya desde anteriores administraciones del gobierno departamental. “Tiene que ver con la tradición de organizar eventos literarios acá”, dijo a la diaria Ignacio Fernández de Palleja, integrante de la organización. “Teníamos ganas de volver a hacer algo después de dos años de pandemia en los cuales no hubo encuentros de escritores en Maldonado”.

“La grilla está compuesta por gente de Maldonado y de otros lugares. La idea es generar esa confluencia”, agregó. “Generar ese encuentro, ese vínculo, y también poder pagarlo. Porque este festival es posible porque se presentó un proyecto frente al MEC, al programa Ventanillas, a partir del cual se obtuvo la financiación que nos permitió pagarles a los autores por su presencia”.

Al comienzo de cada una de las tres jornadas se recordará a tres “referentes literarios” de la cultura del departamento fallecidos en los últimos tiempos: “Ignacio Olmedo, un escritor originario de Artigas pero que desarrolló su carrera literaria y artística en Maldonado; Alfredo Fressia, un conocidísimo poeta que falleció en San Pablo este año, y Gabriel Di Leone, poeta de origen minuano que fue, posiblemente, el creador de la palabra ‘maldonauta’, y que falleció el año pasado, igual que Olmedo. Creemos que les debemos el recuerdo y el homenaje”, dijo Fernández de Palleja.

Entre los invitados se cuentan Olga Leiva, Inés Bortagaray, Diego de Ávila, Gerardo Ciancio, Horacio Cavallo, Sebastián Rivero, Elbio Chitaro, Pedro Peña y Regina Ramos, junto a figuras locales como Horacio Verzi, Analía Di Leone, Nadia Pereira, Gonzalo Fonseca y Damián González Bertolino. Habrá mesas de poesía, de narrativa y una sobre la construcción del escritor. También habrá venta de libros de editoriales y autores nacionales, y cada una de las jornadas tendrá un cierre musical: el jueves estará a cargo de Fede Pereira, el viernes, de Rubia Calo, y el sábado, de Música para Desarmaderos. “Pensamos, en la medida de nuestras posibilidades, que confluyan dos disciplinas artísticas, como la literatura y la música. Nos queda pendiente que en algún momento podamos establecer el vínculo con las artes escénicas, con las artes plásticas o las que sean”.

Una curiosidad es que las tres jornadas se desarrollarán en sitios diferentes. “El primer día va a ser en la biblioteca de la Casa de la Cultura, que es un lugar muy lindo y que tiene historia en ese sentido. En segundo lugar vamos a estar en el Museo Regional Francisco Mazzoni, donde también han ocurrido muchas actividades culturales. Y el tercer día va a ser en la casa País de Pinares, sede actual de la Fundación Manolo Lima”.

Fernández de Palleja sabe que todavía no comenzó el festival, pero ya sueña con futuras ediciones. “Esto recién empieza. Sería bueno repetirlo en algún momento. Todavía no lo hicimos, pero tenemos el entusiasmo de los preparativos. No se sabe qué puede pasar el año siguiente, pero en Maldonado, de una forma u otra, de maneras más privadas, más públicas, más espontáneas, siempre hay determinado grado de actividad en cuanto a las letras. Lecturas, ciclos, presentaciones. Por suerte tenemos esa llama viva y la vamos pasando de generación en generación”.

Programación

Jueves 12, 19.00

Biblioteca José Artigas, Casa de la Cultura (Pérez del Puerto y Sarandí)

Jornada Ignacio Olmedo: charla a cargo de Ignacio Fernández de Palleja

Mesa de lectura: Analía Cola, Graciela Suárez y Analía Di Leone

Mesa de lectura: Diego de Ávila, Olga Leiva, Elbio Chitaro e Inés Bortagaray

Cierre: Fede Pereira

Viernes 13, 19.00

Museo Regional Francisco Mazzoni (Ituzaingó 789)

Jornada Alfredo Fressia: charla a cargo de Horacio Cavallo

Mesa de lectura: Nadia Pereira, Gonzalo Fonseca y Silvia Guerra

Conversatorio: “De las lecturas, la formación y las tertulias: ¿cómo se produce un escritor?” Damián González Bertolino, Gerardo Ciancio, Leonardo Lesci y Horacio Cavallo

Cierre: Rubia Calo

Sábado 14, 19.00

Fundación Manolo Lima (Orión entre Pez Austral y León, Parada 30, Pinares)

Jornada Gabriel Di Leone: charla a cargo de Gonzalo Fonseca

Mesa de lectura: Andrea Arismendi, Sebastián Rivero y Leonardo de León

Mesa de lectura: Horacio Verzi, Pedro Peña y Regina Ramos

Intervención: Arreche & Italiano

Cierre: Música para Desarmaderos.