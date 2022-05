Nancy Crampton Brophy es una autora de novelas románticas que publica ediciones de autor, y además es autora de un ensayo titulado Cómo matar a tu marido. En los últimos días, un jurado de la ciudad estadounidense de Portland la encontró culpable de… haber matado a su marido.

La mujer, de 71 años, fue imputada por el asesinato en segundo grado de Daniel Brophy en junio de 2018. El chef, que en ese momento tenía 63 años, murió mientras se preparaba para trabajar en el Instituto Culinario de Oregon, al suroeste de Portland. Según consigna The Guardian, la mujer no mostró reacciones visibles al escuchar el veredicto en una sala repleta de periodistas y curiosos. Su defensa apelará el caso.

El ensayo Cómo matar a tu marido fue publicado en internet en 2011 y es una suerte de manual de instrucciones sobre cómo cometer un crimen imposible de rastrear, escrito como si fuera un ejercicio creativo para escritores.

“Como escritora de suspenso romántico, paso mucho tiempo pensando en el asesinato, y en consecuencia en el procedimiento policial. Después de todo, si se supone que el asesinato me hará sentir libre, realmente no quiero pasar tiempo en la cárcel. Y déjenme decir esto con claridad y que conste en actas: no me gustan los enteritos y el naranja no es mi color”. Así comienza el texto.

Más adelante detallaba los posibles motivos para el crimen, como asuntos financieros o tener un marido “bastardo mentiroso” o abusador. Y manejaba posibles métodos, como los cuchillos, que “son personales y cercanos, pero dejan sangre por todos lados”. El veneno, mientras tanto, “es considerado un arma femenina” pero es fácil de rastrear. Las armas, por su parte, son “ruidosas, complicadas y requieren cierta habilidad”.

Y agregó: “Encuentro más fácil desear que la gente muera que realmente matarla. No quiero tener que preocuparme por la sangre y la materia gris salpicada en mis paredes. Y la verdad es que no soy buena recordando mentiras. Pero lo que sí sé acerca del asesinato es que cada uno de nosotros es capaz de hacerlo si se lo presiona lo suficiente”.

El juez de la causa, Christopher Ramas, no permitió que los 12 miembros del jurado tuvieran acceso al ensayo, excluyéndolo del juicio al señalar que había sido escrito muchos años atrás. Sin embargo, uno de los fiscales aludió a la temática del ensayo, sin nombrarlo, luego de que Brophy pasara a declarar.

En cuanto al motivo en este caso real, los fiscales dijeron que la mujer había actuado por problemas de dinero, ya que su marido tenía un seguro de vida. Ella lo negó, aduciendo que esos problemas se habían resuelto al hacer efectivo parte de su seguro de retiro.

Sobre la evidencia, Brophy tenía un arma de la misma marca y modelo que la utilizada para dar muerte a su marido y cámaras de seguridad la filmaron yendo y volviendo del instituto culinario donde se produjo el asesinato. La fiscalía agregó que Brophy también había comprado un arma en el mercado negro e intercambió partes con otra que había comprado en un comercio. El arma del delito nunca fue encontrada.

Mientras tanto, la defensa alegó que el asunto del arma por partes era simplemente la inspiración para un nuevo libro de la autora y sugirió que la muerte del hombre se habría producido durante un robo frustrado. La presencia de la mujer cerca del instituto habría sido una coincidencia, ya que simplemente estacionó en el área para trabajar en sus libros.

Crampton Brophy permanecía en custodia desde su arresto en setiembre de 2018.