Desde este lunes y durante dos semanas, quienes se acerquen al Portal Rabú de la Facultad de Información y Comunicación (FIC) podrán participar en respires todavía. Se trata de una experiencia audiovisual multipantalla que existe gracias a la permanente transformación de nuestra ciudad: la demolición de una casa recostada a un edificio deja en la medianera un fino detalle de lo que había hasta ese momento, que luego desaparece debajo de la nueva construcción.

“Vengo sacando fotos de ese tipo desde hace años, sin saber para qué”, contó a la diaria el productor y fotógrafo Ignacio Nacho Seimanas, uno de los creadores del proyecto. “Últimamente, hay más demoliciones y he visto más cosas. A veces es difícil acceder, porque lo vallan y hay un momento muy cortito en el que podés ir y sacar la foto. Entonces, gracias a un amigo que tiene un dron, me pude parar exactamente frente a la pared. Tenía las fotos y no sabía qué hacer con eso”.

Lo que hizo fue juntarse a charlar con Daniel Yafa Yafalian, músico y diseñador de sonido. “Empezamos a darle forma a esto de las pantallas y la música. Rearmé lo del dron: a partir de las fotos armé videos como si fuera un dron que se va acercando y alejando de lugares. Me sonaban en la cabeza cosas de lo que estaba pasando ahí, entonces se lo pasé a Yafa y le dije ‘hacé lo que quieras con esto’. Y salió esto”.

Yafalian contó cómo construyó los distintos ambientes sonoros que coexistirán en la instalación. “Es una cosa más visual, de lo que me pasa con las imágenes y con el movimiento de las imágenes. Después, con Nacho armamos eso de que fueran varias y el sistema para que sea una instalación multipantalla. Y para que genere eso, inventamos un sistema económico para tener un sonido envolvente y una imagen también envolvente”, en una propuesta que definió como “tercermundista amistosa”.

Serán seis televisores de gran tamaño, cada uno con un pendrive en loop. “Cada loop es un poco distinto de tamaño”, explicó Yafalian. “Habría que hacer la cuenta de cada cuánto tiempo se repite el loop de las seis cosas”, pero es difícil que una persona vuelva a escuchar lo mismo más de una vez. “Y según dónde esté parada, va a escuchar distinto”.

Al pedirles una reflexión sobre este trabajo, Seimanas señaló que “la reflexión es la memoria que queda de un edificio que se demuele. Algo queda. Pero cada uno lo puede interpretar como quiera”. Yafalian estuvo de acuerdo con esa última parte: “Está más bueno dejarlo libre. Las cosas que se ven, que hay baños, dormitorios... Uno se imagina la gente ahí viviendo. A mí al menos me pasa. Y las casas son más floridas, porque son casas viejas, obvio. Entonces eso también es interesante”.

La elección del Portal Rabú como lugar le terminó agregando una nueva dimensión al asunto, según detalló Seimanas. “Se dieron un montón de casualidades. En principio, no teníamos dónde mostrarlo, porque, si bien no es tan difícil, no es tan fácil conseguir seis televisores. Yo trabajo en la FIC y se me ocurrió que ahí tendría que haber; lo gestioné y, como docente, me habilitaron a hacerlo”.

“Primero, quería hacerlo en el hall de la facultad, y me respondieron que no. ‘Está el Portal Rabú’, me dijeron. Yo no había caído en la cuenta. Lo fui a ver y está buenísimo. Ese local anteriormente había sido el Asilo de Huérfanos y Expósitos [Dámaso Antonio] Larrañaga. Estuvo mucho tiempo en ruinas, y después lo reconstruyeron para hacer la FIC, pero quedó el lugar donde era la entrada, que lo llaman así porque Rabú fue el arquitecto que hizo ese edificio”.

Así que, al igual que en las paredes que tanto llamaron su atención, “dentro del edificio modernoso de la facultad quedó esa parte del Portal, que tiene un damero y unas columnas. Quedó parte de la construcción vieja dentro de la construcción nueva, y de alguna manera tiene que ver con esto”.

La inauguración de respires todavía será este lunes a las 18.00 y podrá visitarse durante dos semanas, de lunes a viernes de 9.00 a 21.00, aunque los autores bromearon con que pidiendo permiso al personal de seguridad se podría entrar a cualquier hora. Con respecto a lo que experimentarán los visitantes, Yafalian dijo que “es un poco enloquecedor, pero es divertido. Como todas las cosas enloquecedoras”.