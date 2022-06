Como parte del programa Fortalecimiento de las Artes, la Intendencia de Montevideo y cAsa de los Escritores vienen organizando ciclos de talleres literarios en bibliotecas municipales y centros comunitarios a lo largo de la ciudad. Entre los objetivos de esta iniciativa se encuentran la promoción y difusión de la lectura y la literatura, además del estímulo a la creación en todas sus formas.

Los talleristas de los dos ciclos de este año, de un trimestre de duración cada uno, se postularon presentando un proyecto de trabajo para 12 jornadas de dos horas de duración. El llamado se llevó a cabo a fines de 2021. “Está estructurado en dos partes: un primer trimestre con taller de poesía y un segundo con narrativa, o al revés”, contó a la diaria Luis Pereira Severo, secretario de la cAsa de los Escritores. “En algunos casos también hay talleres específicos para niños”.

“La repercusión en general es muy buena, y de hecho hay avidez por los talleres”, explicó Pereira. “Tuve la experiencia de haber estado hace un par de semanas en la Biblioteca Municipal de Sayago, la semana anterior a que comenzara el taller, y vi el entusiasmo y la expectativa por el comienzo de este nuevo ciclo. Después estuvimos en el inicio del taller que se da en la cAsa de los Escritores, y también había gente interesada y participando desde el primer momento”.

Definió la iniciativa como “una herramienta bien interesante” para llevar los talleres literarios a diferentes rincones de Montevideo. “Son una forma de vincularse socialmente a partir de y en torno a la literatura; esa es una variable muy interesante. Y la otra es la búsqueda de gente que pueda tener la posibilidad de desarrollarse como escritor o escritora. No son excluyentes, y te diría que la actividad principal del taller es la primera: permitir un encuentro en un ámbito de lectura, formar lectores, intercambiar en torno a las otras actividades. Esa es la parte más importante y la de más impacto en términos sociales”.

“La segunda no es nada menor, porque evidentemente en un país donde no hay formación específica en el campo literario, donde, de hecho, los talleres literarios son un fenómeno relativamente nuevo en términos históricos, porque hace 40 años no existía este tipo de instrumentos, es una forma de acercar herramientas a gente que de pronto está alejada de los puntos centrales y tiene con esto oportunidad de probarse en la creación literaria”.

La lista de propuestas puede consultarse en la página de la Intendencia de Montevideo.