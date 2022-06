No se asuste, sabe que hacer un manual es poco más que un fill in the blanks.

Responda

Esta será la demanda: “Las acciones militares de la OTAN están constreñidas por la conducta de los otros y son inevitables para la defensa de la paz y la garantía de la libertad”.

Si bien algunos, que miden el precio de la guerra en vidas, afirman que desde el 11 de setiembre de 2001 Estados Unidos y la Alianza Atlántica han dejado 350.000 civiles muertos y 38 millones de desplazados, usted excúsese en su profesionalismo, deje de lado los motivos y concéntrese en los procedimientos. Defina relato, esencia, características, lenguaje, manejo de imágenes, herramientas de diseño, talking points y canales.

Recuerde que su aporte de valor es transformar el arte de simular talentos en rutina.

Reúna

El diseño y la comunicación estratégica se juegan tanto en el trabajo como en la puesta en escena.

Ponga en una mesa limpia café apenas tibio, alfajores y un proyector. Si la mesa tiene aristas, no las vemos; no queremos nada que obstaculice el consenso. Sentados estarán los stakeholders avispados y el poder (puede sumar a otro socio de pie para manejar el PDF o servir el café).

Si la presentación fluye entre triquiñuelas festejadas, todo saldrá bien; como mucho, el debate estará en los balances del logo, los tonos de la paleta de color. Pero no olvide que está entre belicistas. Amenace: “Si no contamos nuestra propia historia, otros la contarán por nosotros”. (ver página 6 del manual de instrucciones)

Capitule

Lindo verbo, esconde el acto de pactar (su plan siempre será rendirse) y promueve el orden.

Divida. Estructure el manual en tres capítulos con sus respectivos protagonistas, cada capítulo con sus palabras clave, cada protagonista con sus atributos.

El primero se llamará Política y su claim será “la OTAN ha asegurado la paz y la libertad de sus miembros desde 1949”.

Acá tiene permitido un comentario irónico acerca del bombardeo, con 600 aviones de 13 países, sobre Kosovo, Serbia y Montenegro. Incluso recuerde el término balcanización como aporte a la retórica. La figura será el negociador y su foco será plantear las relaciones ganar-ganar.

Presente

El principal enemigo de la verdad no es la mentira sino la banalización.

Las imágenes del manual no mostrarán combates, explosiones o heridos. La tropa deberá parecer un campamento de scouts.

Que Wikikeaks mostrara a dos helicópteros estadounidenses abriendo fuego contra un grupo de iraquíes, asesinando a 12 de ellos, incluidos dos colaboradores de la agencia de noticias Reuters, es un ejemplo de que Chelsea Manning no leyó el PDF que estamos presentando.

Chelsea debió recordar que decía “Si trabaja para la OTAN, esta guía es para usted. Porque usted es de la OTAN. Cada vez que habla, escribe o tuitea, o incluso cuando elige no decir nada, está ayudando a construir nuestra marca. Y sí, la OTAN, como la UE o la ONU, es una marca. No vendemos cosas, pero brindamos un servicio importante a los ciudadanos de nuestras naciones: salvaguardamos la paz, la libertad y la seguridad” (también en página 6).

Salude

Párese, estreche la mano y agradezca. Sabe que allá, al final, está la muerte, pero no le interesa; necesita la aprobación.