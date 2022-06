En una charla con la diaria publicada en febrero de 2018, el productor, director e ilustrador Alfredo Soderguit hablaba de varios proyectos que tenía entre manos. Uno de ellos era la serie animada para niños Dos pajaritos, basada en un libro del colombiano Diego Francisco Sánchez, Dipacho. El último fin de semana, Dos pajaritos recibió el premio del jurado a la mejor serie de televisión en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, uno de los más reconocidos a nivel mundial. Una especie de Festival de Cannes de la animación.

La competencia oficial estaba integrada por 24 series, entre las que había títulos de Netflix como Arcane, Recursos humanos, ¡El show de Cuphead! o Robin Robin. Pero el galardón fue para esta serie de 20 episodios de tres minutos acerca de dos pajaritos (justamente) que viven en el mismo árbol en paz y armonía hasta que alguien o algo entra en escena y les sacude su mundo, no siempre literalmente.

Esta creación de los uruguayos de Palermo Estudio, en coproducción con Can Can Club de Argentina y Señal Colombia, tuvo como directores a Soderguit y Alejo Schettini. Este último, apenas bajó del avión que lo trajo desde Francia, conversó con la diaria sobre este hito de la animación nacional, sobre las puertas que ya se habían abierto y las que se abrirán a partir del premio.

“Fue como un sueño, porque Annecy es el lugar de los grosos: competíamos con producciones que a nivel presupuestal tenían una diferencia inimaginable, y que son mainstream. Ojo, nosotros le teníamos toda la fe a nuestro proyecto, pero era un partido difícil”, contó. “Me cambió un poco la cabeza cuando vi el screening de la serie, cuando la vi en medio de otros monstruos y dije: ‘Esto está perfecto. Esto está re bien. Esto juega el partido’. Se consolidó con el premio. Quedamos chochos y todavía no lo podemos creer”.

Del trayecto de años para llegar hasta ahí, un poco perdió la cuenta. Pero se animó a armar parte de la historia. “En 2019 fuimos a Mifa Pitches de Annecy, que es la parte de mercado. Ya habíamos arrancado a laburar y teníamos un boceto de un capítulo terminado. Pitcheamos con ese episodio y cayó bien”. Si bien se volvieron sin un contrato de distribución, quedaron en contacto con el estudio francés Autour de Minuit, que el pasado fin de semana terminó firmando un acuerdo para distribuir Dos pajaritos.

La dimensión del proyecto había crecido de ocho a 20 episodios con la incorporación de Can Can Club, con quienes tenían ganas de trabajar desde hacía tiempo por admiración y por amistad con los argentinos. “Teníamos dos episodios hechos con fondos en 2D y al final terminaron siendo en stop motion, que es lo que domina Can Can. Fuimos allá con Alfredo y con Claudia Prezioso, la otra socia, y nos juntamos. Armamos el workflow, charlamos con los animadores, fue como el arranque de la cosa. Estuvo muy bueno el encuentro e íbamos a ir una vez por mes a Argentina”. Lo que no estaba en ningún workflow era la pandemia, que los obligó a trabajar a distancia.

“Funcionó re bien para lo que uno se esperaba”, reflexionó. “Estuvimos 2020 y 2021 laburando a distancia y llegamos a los 20 episodios de tres minutos. Quedó un producto con el que estamos muy contentos, porque llegamos a una calidad que es re pro. Siempre quisimos que quedara así, fuimos muy exigentes con nosotros mismos para que quedara como lo imaginamos desde un principio”. En cuanto al formato, lo definió como “raro”, pero considera que llegó en un momento justo. “Creo que estamos en una etapa de transición de formatos; si fuese televisión de hace unos años no funcionaría, porque en tres minutos no metés tanda, 20 episodios es relativamente poco... Siento que ahora están cambiando las cosas y esto entra más”.

“En 2019, cuando fuimos a Mifa, buscábamos coproductores que nos dieran plata para poder hacer más capítulos, porque eso te permite que después la distribución sea más fácil. Si vos vas con una temporada de 52 episodios entra mucho más que una temporada de 20. Pero algo mutó, y ahora ya no parece tan ridículo vender una temporada de 20 episodios de tres minutos. Hablo desde un lugar de espectador, pero me da esa sensación: puede parecer poco, pero ya no tan poco. Los formatos cambian y la gente consume cosas más cortas. Ya no te dicen ‘No, es poquito’, y el espaldarazo del premio ayuda”.

Alfredo volverá en unos días de Europa, pero su colega no quiso terminar la charla sobre Dos pajaritos sin referirse a él. “La codirigimos juntos y además es parte de la serie. Porque son dos los pajaritos y nosotros somos dos, y los pajaritos se pelean todos los episodios y nosotros también”.