El Museo Zorrilla (José Luis Zorrilla de San Martín 96) recibe este viernes y sábado la exposición y conferencia De la creación, mirada, escucha y palabra. Se trata de una propuesta que integra la escultura en gres de Ricardo Nowinski y la fotografía en blanco y negro de Manuel Gayoso, y que surge por iniciativa de sus coordinadores, Gustavo Sogliano y Patricia Natalevich.

“Tiene que haber una necesidad de generar modos de reflexión, modos de disponibilidad hacia el arte y hacia la creación en general que no sean tan efímeros”, explicó Sogliano a la diaria. “Que no sea una imagen que rápidamente se diluye, seguida de otra imagen. Eso va generando una pérdida de la capacidad reflexiva, la capacidad de pensamiento”.

La intención es que la gente pueda detenerse en las obras “de un artista, de un creador”, y se generen modos de pensamiento que disminuyan la dificultad al aproximarse a las expresiones culturales. Todo esto apoyado, precisamente, en las obras de ambos artistas.

“Ricardo es un escultor con mucha trayectoria. Lo conocí a través de algunas piezas, de ver las texturas y el volumen de su creación. Me parece que transmite muchas cosas. Con Manuel Gayoso compartí un viaje, además de ver sus tapas de la Revista Uruguaya de Psicoanálisis. Me enseñó a ver cosas y ver cómo él mira y cómo ve. Esas cosas son las que me llevaron a buscar el enlace entre lo que es una forma de pensar que implica un posicionamiento psicoanalítico, con el trabajo y la obra de estos dos artistas”.

La mención al psicoanálisis no es casual. La actividad de este viernes será cerrada y con inscripción, en el marco del precongreso de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay. El Congreso Internacional propiamente dicho, titulado La creatividad, esa humana experiencia, se desarrollará entre el 4 y el 6 de agosto.

El sábado 9 se repetirá la actividad, pero esta vez para el público en general. La exposición estará disponible desde las 16.00, mientras que habrá una conferencia a las 19.00. Todo en la sala de exposiciones del museo. “Vamos a hacer una presentación a partir de la imagen y de detenernos en algunos aspectos de la creación. Patricia va a trabajar en la relación de arte y psicoanálisis, que no es un tema nuevo pero al que siempre hay oportunidades de acercamiento”.

Se presentará un audiovisual sobre las obras y sus autores también se manifestarán al respecto. “Esperamos que después pueda darse un buen intercambio con las personas que puedan estar, tanto viernes como sábado, que son distintos públicos en principio”, aventuró Sogliano.

“Buscamos que esto no quede encerrado dentro de ciertos ámbitos de cultura, sino que se pueda transmitir la necesidad social de generar lazos y encuentros. Porque hay brechas en la sociedad sumamente profundas, y me parece que ese es el punto: que no haya gente que quede por fuera. Si eso fuera alcanzable y pudiera haber alguna aproximación a una expresión popular de todo esto, quedaría sumamente satisfecho”.