Pais recomendó algunos episodios para aquellos que todavía no han escuchado Radio Ambulante. “Siempre recomiendo el cierre de la temporada 10, que se llama 'La llamada del 10'. Es la historia de un niño que fue a [el programa de televisión] Agrandadytos y su ídolo era Maradona. Tiene el absurdo de lo que sucede alrededor de Maradona, con un niño metido en peleas que no le corresponden y toda una ilusión rota. Es muy removedor pensar sobre qué hacemos los adultos con los niños y hasta dónde llegan los fanatismos”.

“'Los niños perdidos' está narrada en dos partes y es la historia de una tragedia en Colombia, de un pueblo que queda enterrado y lo que sucede en el absoluto caos del rescate, donde muchos niños se pierden”. También recomendó “Las escaladoras”, sobre mujeres aimara en Bolivia a las que no se les permitía escalar, y el episodio “Mónica, la primera”, sobre la primera reina de la belleza negra en Ecuador. “Todo lo que le pasó, todos los horrores que escuchó y las cosas que tuvo que pasar. Es una historia buena para escuchar en Uruguay, donde a veces creemos que el racismo no existe, y no es verdad”.