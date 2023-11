Como no podía ser de otra manera, los festejos por el aniversario número 80 del cantante y músico Ruben Rada transcurren en una serie de presentaciones en vivo que sigue sumando fechas y destinos, incluso más allá de 2023.

En agosto agotó las entradas de tres conciertos en el Auditorio Nacional del Sodre, por lo que tuvo que agregar uno más que también fue sold out “Creo que después de tantas actuaciones ya no me quedan velitas ni tortas para festejar”, bromea Ruben en diálogo con la diaria.

“De esos shows en el Sodre me quedo con que musicalmente todo salió impecable, y con el compañerismo y el amor de todos los artistas que vinieron a acompañarme”, dice sobre los colegas y amigos invitados a la fiesta como representantes de las diferentes etapas de los 70 años de Rada en la música.

Su hijo Matías Rada, guitarrista estable de la banda, también interviene: “Fueron muchos los momentos lindos. Con León Gieco, por ejemplo, estuvo genial. Pero para mí lo más emocionante fue la canción que mi padre escribió para mí [“Matías, el nuevo embajador”] y que hizo con Ricardo Nolé y Ricardo Lew. Me acuerdo que al escuchar el solo de guitarra de Lew en los ensayos se me caían las lágrimas. Es una canción muy emblemática. Durante mucho tiempo mi padre la ponía al principio de sus conciertos, pero después la dejó de tocar hasta que volvió con este aniversario.

A Ruben le cuesta quedarse con un solo instante de estos festejos: “Todos me gustan, tanto lo que hacemos cuando repasamos la música con Mateo como lo de Totem, La Banda y los discos solistas”. Tal vez por fresco, se queda con uno reciente luego de su viaje a Brasil de principios de noviembre y su participación en el festival Sesc Jazz en San Pablo. “Cuando cantamos con [la artista brasileña] Tamy el tema ‘Día da morena’ fue increíble. Al principio no encontraba la letra, y de repente me vino la inspiración, como que bajó algo, y cantamos los dos juntos y en portugués con la compañía de un piano. A la gente le encantó y quedó muy agradecida”.

“Ese concierto fue muy emocionante. Si bien había uruguayos, la mayoría eran brasileños que conocían toda su carrera y fue lleno total, con un público muy efusivo”, acota Matías. “Al final del show se armó una fila de fans que venían con sus vinilos para que mi padre se los firmara, “relata el músico con gran orgullo filial.

Sigue el baile

En mayo de 2024, Rada volverá a Buenos Aires para actuar en el mítico Luna Park, pero antes, este próximo lunes, el público uruguayo tendrá otra chance de oro cuando el músico se presente en el Teatro de Verano, esta vez en un concierto a beneficio del Institut Pasteur de Montevideo.

Será la primera actuación del autor de “Las manzanas” en el renovado Ramón Collazo, donde estará acompañado por Matías Rada en guitarra, su hija Lucila Rada en coros, Gustavo Montemurro en teclados, Nacho Mateu en bajo, Nelson Cedrés en batería, Fernando Lobo Núñez en tambor piano, Noé Núñez en tambor repique y Sergio Martínez en tambor chico, a los que se suma la participación de un grupo de bailarines de tango y candombe.

El repertorio conserva la estructura de los shows de aniversario. Arranca, respetando la cronología artística del músico, con canciones de El Kinto, sigue con Totem y Opa, y pasa por los discos de su estadía porteña hasta llegar a su etapa actual de solista afincado en Montevideo.

Lo recaudado irá a un fondo de apoyo para el trabajo de jóvenes investigadores y para el financiamiento de proyectos especiales vinculados a “enfermedades humanas y otras que afectan a animales, en especial al ganado”, informan desde el Institut Pasteur, organizador del evento. Al comienzo de la noche, No Te Preocupes (en realidad hacemos ciencia), una banda integrada por músicos del Pasteur, se presentará como telonera.