El lunes ya había comenzado cuando la lluvia insistió en su intensidad, sin mucha suerte, sobre la multitud que festejaba en el gran predio ubicado en la rambla de Punta Carretas. “¿Puedo cantar una más?”, preguntó Lali Espósito, a sus miles de fans, muchas de ellas amontonadas en la zona más cercana al escenario, desde tempranas horas de la tarde. El show de la argentina, el último de la noche de este festival, terminó con “Boomerang”, uno de sus clásicos inspiradores en cuya letra la cantante afirma: “No tengo que ser lo que quieren ver. En mis acciones está la respuesta, y eso te molesta”.

Lali es una de las preferidas de los más jóvenes, aunque no exclusivamente. Propone un show integral de música, danza y actuación, al mejor estilo de las grandes divas del pop, como Lady Gaga, Dua Lipa y Britney Spears, y con claras referencias al universo estético de Madonna. Dividido entre cuatro bloques, el primero lo dedicó a las canciones más oscuras y robóticas de su repertorio, en sintonía con los sonidos que ha elegido para marcar perfil en este momento de su carrera; el tercero fue la más amable para quienes poco conocen de qué se trata su música, con la excelente seguidilla de “Histeria”, “Irrestible” y “Soy”, a puro funk y soul para bailar.

Con una gran ovación, una de las más grandes de la jornada, el público –que rondó las 50.000 personas– volvió a caminar un largo camino —uno de los posibles— entre las canteras del Parque Rodó, para alcanzar a tiempo los ómnibus con los motores prendidos cerca de la una de la mañana.

Fue una noche inusual. Había gente por todos lados. La mayoría decidió ocupar los rectángulos de pasto y barro, cerca del escenario y de las tres pantallas de alta definición. No fueron pocas las veces que las conductoras Lucila Rada y Florencia Infante pidieron “un médico, aquí, por favor”, a causa de las altas temperaturas y la reducción del espacio físico, por el constante flujo de nuevos concurrentes al predio.

Fueron en su gran mayoría mujeres, en un porcentaje que fácilmente podría alcanzar al 90 por ciento del total. Hubo quienes prefirieron los bancos de la rambla, no moverse entre los puestos de comida, o pulular entre luces, posibles conocidas, y el agradable clima reinante por cualquiera de los rincones al aire libre.

Pasadas las seis de la tarde, la folclorista sanducera Catherine Vergnes abrió el festival. La siguieron Agus Morales y Soledad Ramírez, y más tarde, le llegó el turno a Sofía Álvez, la última artista convocada para integrar la grilla, y una de las grandes sorpresas de esta primera edición del festival Acá estamos.

Todavía no tan conocida como sus colegas, Álvez es una compositora con mayúscula que compone e interpreta sus canciones, canta y toca la guitarra en diversos géneros y con un estilo super original y preciso. Quienes tuvieron la suerte de estar ahí, presenciaron una actuación importante de una de las nuevas grandes cantautoras de la música uruguaya, y algunas de las mejores canciones de Febrero, su último disco.

Vanesa Britos volvió a demostrar su talento y astucia para hacer bailar a cualquier tipo de público. Autoproclamada “La reina de la plena”, su actuación dominguera no dejó dudas al respecto, y provocó el primer agite de la multitud, que para estas horas, ya asustaba.

La siguió la uruguaya Agus Padilla, otra de las preferidas del público más joven. Con su sólida presencia y sus canciones de trap, reggaeton y RKT, brindó un show de primerísimo nivel y se emocionó por la cantidad notable de seguidores, como en esta, en cada actuación.

Laura Canoura recibió con cierto pudor los elogios del público, y hasta quiso no creer cuando este decidió corear su nombre cuando promediaba su actuación, a todas luces impecable. Así fue hasta el final: acostumbrada a cantar ante multiltudes, lo hizo con prestancia, determinación, y algo más. Desde el punto de vista técnico y musical, su show fue el más ajustado de todo el evento. Cantó “Mujeres como yo” y se fue con la rocanrolera “Puedes oírme”. Volví a casa a escuchar sus discos.

El show de la brasileña Daniela Mercury todavía resuena en el aire, y lo seguirá haciendo por buen tiempo, a través del eco de sus canciones y de la energía que transmite, mucho más allá de su rol de entertainer. En “Cómo es posible” podría resumirse el asombro que provoca su presencia escénica, reflejado en los mensajes que cientos de testigos dieron cuenta en sus redes sociales. Que cante y baile así, que contagie y sienta esas ganas de disfrutar de la música y de la conexión con la gente y que, por su fuera poco, el insulso y pacato espectador uruguayo, se mueva, tanto como lo haría, cualquier día, una barriada de Bahía, resulta casi inexplicable.

Mercury, cada vez más creyente, en el amplio sentido de la palabra, abrió su show con “As rendas do mar”, envuelta en el dorado de su vestido, y acompañada de sus hermanas y hermanos bailarines, emulando las olas donde manda la diosa Iemanjá. Siguió con “Mulheres do Mundo” y se escuchó la primera de varias menciones a la democracia. No perdió un segundo su afán de celebración, y echó mano a todo lo que estaba a su alcance para lograrlo, y lo consiguió, hasta la última fila de personas, que no era fila, sino simples mortales vestidos de verano junto una cerveza, bailaron como los vagones de un tren o en cualquiera de las otras formas posibles.

No precisó ni siquiera de uno de sus hits. Con “Macunaima”, de Baiana, su último disco, sacudió a la gran multitud, como el mar al costado antes de la lluvia. No faltaron “Música de Rua” y “Rapunzel” y sobre el final, la cantante invitó a todas las artistas uruguayas para interpretar “O canto da cidade”, coro al que también se sumó Luana, una invitada de último momento. Como ya había pasado en la conferencia de prensa del viernes, Mercury quiso que Laura Canoura volviera a recordar los versos y la melodía de “Río de los pájaros” de Anibal Sampayo, y festejó este encuentro de mujeres latinoamericanas con un abrazo entre todas.