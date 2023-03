Realidades Asimétricas es una compañía escénica y audiovisual mexicana que este año está realizando su primera gira por el Río de la Plata. En ese marco, los días 13 y 14 de marzo presentará la obra Concerniente al albedrío, creada por Daniela Palao, Ximena Espinosa de los Monteros e Ignacio Ferreyra, y estrenada en 2020. Las funciones serán en el teatro Victoria (Río Negro 1479) a las 20.30, para mayores de 18 años.

En Concerniente al albedrío, dos mujeres “se confrontan entre ellas y a sí mismas”, con un feminicidio como fondo. El caso, que fue cercano a una de las actrices, no se cuenta, sino que sirve como detonador de la reflexión. Desde la desnudez, que mantienen durante la totalidad de la obra para expresar un posicionamiento político, ambas se reapropian de cuerpos que han sido violentados y sometidos desde diferentes puntos de vista, para reflexionar sobre lo que significa ser mujer hoy.

"Surge de querer explicar qué pasa en nuestros cuerpos, psique y emocionalidad frente a la violencia que se ejerce actualmente sobre las mujeres", afirma la compañía en su sitio oficial. "A partir de un caso real de feminicidio, decidimos indagar no sólo en los factores sociales o culturales que rodean el fenómeno sistemático de la violencia de género, sino principalmente en cómo esta violencia trastoca la vida de manera irreversible para quienes viven el suceso, estableciendo un diálogo con la ausencia, la desaparición, la impotencia y, en fin, con todas las emociones que la violencia genera".

La puesta en escena busca exponer al espectador a la crudeza del tema, así como a las emociones y violencia de las actrices en escena. Se plantean muchas preguntas, aunque la intención no es dar respuestas contundentes, sino que esas preguntas planteadas sean las más pertinentes y necesarias.

Daniela Palao, dramaturga y una de las protagonistas de la obra, dijo en ocasión de su reestreno en 2021: "No buscamos un efecto en la gente, pero sí queríamos que fuera contundente. Queríamos mostrar lo importante que es, lo urgente que es que se hable de esto, y lo urgente que es que todos se cuestionen sobre esto. Los diferentes resultados o las diferentes reacciones dependieron de cada quien. Sí buscamos una contundencia y algo concreto, no a partir meramente de lo incómodo, sino de lo directo".

"La respuesta fue muy favorable en cuanto a la empatía, en cuanto a la escucha. La gente en verdad miraba, en verdad estaba acompañándonos. Fue una comunicación y una retroalimentación muy bonita, porque nos sentíamos escuchadas y el público nos devolvía esta energía. Al terminar las funciones teníamos comentarios sobre lo fuerte que es, sobre lo triste que es, pero también sobre esta vulnerabilidad que se vuelve algo lleno de fortaleza, y algo que los impulsa a pensar, pero también a tener cierta esperanza".

La experiencia internacional

Ignacio Ferreyra, dramaturgo y director, conversó con la diaria sobre la recepción internacional del texto. “La obra se presentó en México en 2020 y la recepción allá fue muy buena, porque obviamente es un tema muy doloroso que habla de la realidad del país. Esta es la primera vez que está saliendo fuera y en las funciones que hemos dado en Argentina la recepción ha sido buena también”.

“Consideramos que el patriarcado, el machismo y la violencia de género son problemas que incumben a toda América Latina de manera muy evidente, y a todo el mundo de manera a veces más evidente y a veces menos, pero nos parece que es un tema mundial y muy de la cultura occidental. Lo que nos terminó de confirmar esto fue la versión audiovisual”. Ferreyra se refiere a Albedríos, cortometraje nacido a partir de la obra, que, por ser un audiovisual, “obviamente” tuvo más movilidad que la puesta en escena. “Lo hemos metido a circuitos de festivales y ha quedado seleccionado en festivales en todos los continentes”, agregó el director. “Tiene 35 premios y 54 selecciones en todo el mundo, lo que nos dejó muy claro que es un tema sensible y pertinente en todas partes, no solamente en México, no solamente en América Latina. La versión audiovisual lo pone de manifiesto de manera más clara y contundente, y la puesta en escena ha tenido buena recepción. Esperemos que en Montevideo también resuene y genere empatía en el público, porque me parece que es un tema que todos podemos entender”.

Albedríos (el cortometraje) se exhibirá el 15 de marzo en el salón comunal de Punta Negra a las 20.00 y el 16 de marzo a esa misma hora en Piriápolis.