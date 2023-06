“La llaman La galponera / y es milonga de fogón / que lo mismo vive a monte / si le niegan el galpón”, dice la milonga de Osiris Rodríguez Castillo que popularizaron Los Olimareños, volvió suya Pepe Guerra en los inicios de su peripecia solista y desde este jueves nominará a la flamante peña folclórica del barrio Villa Dolores, con el objetivo de “poner el énfasis en las nuevas formas de interpretar y reinventar nuestros géneros más tradicionales”.

“Básicamente lo que estamos haciendo es un espacio para aprender a tener una peña”, confiesa Joaquín Peñagaricano, que además de cineasta es músico –su disco Coplas del mar fue nominado a mejor álbum de raíz folclórica en los premios Graffiti 2022–, integrante del cuarteto de guitarras Las Manoplas y parte de la cocina de este proyecto. El objetivo primal es crear un lugar en la ciudad donde aquellos amantes de la música de raíz folclórica o criolla –lo que habitualmente llamamos folclore– puedan nuclearse; porque “hay no sé cuántas jams de jazz por todos lados y todavía no hay una propuesta para ir a escuchar este tipo de música”. Prevén que cada encuentro sea temático, a partir de un género musical u otra excusa –en la inauguración el eje será el gato y el próximo encuentro girará en torno a la cueca–, aunque no se encorsetan en fórmulas, está “en construcción”.

La Galponera funcionará en principio una vez por mes, pero ya hay propuestas para que abra sus puertas cada 15 días, pero “paso a paso”. Además de los residentes Las Manoplas –Diego Oyhantçabal, Pablo Oliver y Sebastián Rodríguez y Peñagaricano–, la idea es que cada encuentro comience con un taller de danza y reciba músicos invitados. En esta oportunidad inaugural anuncian al Cuarteto Austral y a La Tempranera, de la ciudad de Paraná, que además de apadrinar, vienen a aportar su experiencia en estos yeites.

Pero no quedará ahí, porque puede haber sorpresas y –como en toda peña que se precie de tal– el escenario y la pista están abiertos a quienes quieran bailar y cantar: “Que sea un espacio de participación, mientras más gente haya que se cope más lindo lo que se puede llegar a armar”. Como dijo el cantor: “la galponera pa' tuitos”. Vayan regando la pista.