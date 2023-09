Con Cinemateca Uruguaya y Movie Montevideo como salas de exhibición en Montevideo y varias otras en diversas partes del país, el lunes comenzó la edición 17 de Llamale H. La película elegida para abrir el evento, Carmín, de Aldo Garay, será estrenada en octubre. El documental, con mucho de road movie, se centra en la artista y activista trans Sofía Saunier y en sus desplazamientos entre Montevideo y Buenos Aires.

Otro evento especial asociado al festival es el estreno de Kanela en el Antel Arena este martes. Se trata de un documental sobre Julio Sosa que llevó casi 12 años de realización. El director de la película, Cote Romero, es también el director de Llamale H.

Las películas en competición realzan el carácter internacional del festival. La francesa La fracture (La fractura), dirigida por Cathrin Corsini, trata sobre una pareja a punto de romper que debe ingresar a la emergencia de un hospital público de París totalmente desbordado durante una noche de protesta de los chalecos amarillos. Allí se encontrarán con uno de los manifestantes, que los hará revisar varias de sus certezas y prejuicios, mientras en la calle la tensión aumenta y el hospital debe cerrar sus puertas.

La chilena Travesía travesti también yuxtapone lo íntimo y la revuelta colectiva. En este caso se trata de la última función de un cabaret y el estallido de 2019. El director, Nicolás Videla, busca retratar las relaciones entre los integrantes de un elenco que trata de permanecer unido en un contexto adverso. La función del miércoles 6 a las 19.30 en Cinemateca contará con Mario Durrieu, director artístico del Festival Internacional de Documental de Buenos Aires.

Yo soy Alma.

Yo soy Alma es una producción argentina dirigida por María Manuel Bellone, que documenta la vida de una mujer trans nacida en un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba. Un cambio de género, dos casamientos y cuatro hijos marcan la vida de esta persona que, décadas después, regresa a su lugar de origen.

También de Argentina proviene el documental Cross Dreamers, de Soledad Velazco. En este caso, sus protagonistas son figuras crossdresser de Buenos Aires y Rosario que viven de diferente forma sus identidades desdobladas. La función del sábado 9 a las 20.00 en Cinemateca será presentada por Pablo Ingercher, productor de la película.

La coproducción de Colombia, Rumania, Francia y Alemania Anhell69, de Theo Montoya, explora la escena queer de Medellín. Un joven director de cine recuerda la producción de su primera película, y a su vez da una mirada a un ambiente artístico perdido. Durrieu también presentará esta exhibición el jueves 7 a las 19.30 en Cinemateca.

Anhell69.

La argentina El filo de la tijera, de David Marcial Valverde, recupera un ambiente, en este caso el de quienes practicaban sexo en lugares públicos en Buenos Aires a fines de la década de 1990. El director revisa su propia historia y la de un grupo del que formó parte durante siete años.

La francesa Nuestros cuerpos son sus campos de batalla, de Isabelle Solas, se desarrolla en Argentina y sigue el viaje político y la vida íntima de las mujeres trans Claudia y Violeta. “Su lucha contra la violencia patriarcal, como parte de una revolución de diferentes minorías, es encarnada y visceral”, dice el avance.

Velocidad de escape es una coproducción de Colombia, España y Argentina dirigida por Carmen Torres. El documental presenta a Tot en pleno romance con M., pero esta la deja repentinamente. Tot comparte su duelo con la directora y se desvela una amistad profunda y duradera: Tot y Torres fueron amantes en el pasado y hoy son mejores amigas, asegura el avance. La función del viernes 8 a las 19.30 en Cinemateca contará con la presentación de la protagonista del documental, Tort Romero.

En la sala Movie Montevideo, además, se podrán ver films que no están en competencia: la comedia dramática Bros, la aclamada La chica danesa, el drama Tu me manques y la también prestigiosa Call me by your name.