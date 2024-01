La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos entregó este lunes por la noche sus tradicionales premios Emmy, en una ceremonia que (¡atención!) premió a lo mejor que se emitió entre junio de 2022 y mayo de 2023. Los Emmy siempre premiaron el año cortado, pero esta vez la ceremonia se realizó en 2024 debido a la huelga de guionistas e intérpretes que mantuvo en vilo a Hollywood durante varios meses.

Es así que la edición número 75 sería los “Emmy 2023” y es por eso que, por ejemplo, cuando premiaron a El oso (The Bear) lo hicieron por su primera temporada. La segunda recién se estrenó en junio del año pasado y competirá para lo que se conocerá como los “Emmy 2024”.

Primero hablemos de los ganadores: Succession en la categoría dramática y El oso en la de comedia fueron las grandes triunfadoras de la noche, llevándose los premios más importantes de su rubro y varias estatuillas para sus actores y actrices. Mientras tanto, en la categoría de miniserie o antología, Bronca (Beef) se quedó con la estatuilla al igual que en los Globos de Oro.

Esta edición es igual de importante hablar de los perdedores, porque Better Call Saul se quedó con el récord de ser la serie con más nominaciones en la historia que jamás ganó un solo premio. En 53 nominaciones, la serie encabezada por Bob Odenkirk, Jonathan Banks y Rhea Seehorn logró cero victorias. Si quieren enfurecerse más, The Wire (que muchísimas personas consideran la mejor serie de la historia) solamente fue nominada dos veces. Y tampoco ganó ninguna.

Estos fueron los ganadores de los premios Emmy en su edición... 2023:

Mejor serie dramática: Succession

Mejor actor dramático: Kieran Culkin, Succession

Mejor actriz dramática: Sarah Snook, Succession

Mejor actor de reparto en drama: Matthew Macfadyen, Succession

Mejor actriz de reparto en drama: Jennifer Coolidge, The White Lotus

Mejor serie de comedia: El oso

Mejor actor de comedia: Jeremy Allen White, El oso

Mejor actriz de comedia: Quinta Brunson, Abbott Elementary

Mejor actor de reparto en comedia: Ebon Moss-Bachrach, El oso

Mejor actriz de reparto en comedia: Ayo Edebiri, El oso

Mejor miniserie o serie antológica: Bronca

Mejor actor de miniserie o antología: Steven Yeun, Bronca

Mejor actriz de miniserie o antología: Ali Wong, Bronca

Mejor actor de reparto en miniserie o antología: Paul Walter Hauser, Black Bird

Mejor actriz de reparto en miniserie o antología: Niecy Nash-Betts, Dahmer - Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer

Mejor guion de comedia: Christopher Storer, El oso

Mejor guion de drama: Jesse Armstrong, Succession

Mejor guion de miniserie, antología o telefilm: Lee Sung Jin, Bronca

Mejor guion de serie de variedades: Last Week Tonight with John Oliver

Mejor dirección en drama: Mark Mylod, Succession

Mejor dirección en comedia: Christopher Storer, El oso

Mejor dirección en miniserie, antología o telefilm: Lee Sung Jin, Bronca

Mejor programa de entrevistas: The Daily Show with Trevor Noah

Mejor reality de Ccompetencia: RuPaul’s Drag Race

Mejor serie de variedades: Last Week Tonight with John Oliver

Mejor especial en vivo: Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium

Con este último premio, Elton John entró en el selecto grupo de personas (solamente 19) que ganaron un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony por su labor en televisión, música, cine y teatro, respectivamente. Se los conoce como EGOT, por las iniciales.

Los premios de la crítica

Un día antes fueron los Critics Choice Awards que entrega la Asociación de la Elección de la Crítica Cinematográfica, la mayor organización del rubro en América del Norte. Premiaron a lo mejor del cine y la televisión, y aparecieron algunas caras que podrían repetirse en pocos días cuando se conozcan las nominaciones a los premios de la Academia.

En las categorías cinematográficas, Oppenheimer fue la gran ganadora, con los premios a Mejor película, Mejor director (Christopher Nolan) y Mejor actor de reparto (Robert Downey Jr.), que ya parecen fijas para el Oscar, además de otras categorías técnicas, en las que Barbie también brilló.

Paul Giamatti se llevó el premio a Mejor actor por Los que se quedan y Emma Stone el de Mejor actriz por Pobres criaturas. La sociedad de la nieve volvió a perder en la categoría de Mejor película en idioma extranjero contra Anatomía de una caída, que no representará a Francia en los Oscar, así que las esperanzas de Bayona están intactas.

En lo que refiere a televisión, los ganadores fueron los mismos (Succession en drama y El oso en comedia) y los actores también (Kieran Culkin, Sarah Snook, Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri), aunque en este caso Edebiri participaba en la categoría protagónica. Meryl Streep se llevó un premio por su actuación de reparto en la comedia Only Murders in the Building. Bronca también triunfó en la categoría de miniserie junto a sus dos protagonistas, mientras que Quiz Lady ganó como mejor telefilm.