El derrotero de TV Ciudad en torno a programas dedicados al patrimonio musical del país es tan extenso como su trayectoria. Desde Músicos en la ciudad a La puerta grande, pasando por los ciclos Sala tevé y Encuentro en el Estudio, el canal de la Intendencia de Montevideo ha sabido construir un archivo a esta altura esencial y casi en solitario, salvo honradas excepciones como De cuerda y vientos en la ex Televisión Nacional del Uruguay y La púa de colección en la pantalla del 12-.

Canciones como tatuajes debe su nombre a Joni Mitchell y su “Songs are like tattoos” de la canción “Blue”. Es una idea del periodista Eduardo Delgado y propone un repaso por clásicos de nuestro cancionero a partir de entrevistas a sus autores. “Un recorrido por canciones que puede ser parte de la frase ‘Una que sepamos todos”, asegura la promo. El formato no innova en la puesta −dos sillones y una mesa ratona−, pero sí en la persona encargada de llevar adelante esa charla, que en este caso es nada más y nada menos que Laura Canoura. Si a uno le cuentan la idea y le piden una lista de posibles homenajeados, la autora de “Detrás del miedo” entraría en esa selección. En este caso y del otro lado del mostrador, al final de cada entrevista acompaña a los invitados a interpretar el hit elegido. Estas colaboraciones ya valen detener el zapping y seguramente tendrán su propio recorrido en el siempre algo imprevisible mundo de las redes sociales.

Además del encuentro con los popes el programa propone en cada capítulo una especie de bonus track con la participación de un músico emergente, quien, además de presentar su propia canción, versiona al referente de turno. De esta manera, en el estreno disfrutamos de Rubén Rada −siempre descacharrante− con su canción “El mundo entero” y del trapero Knak, quien presenta una original interpretación de “Cha cha muchacha”. Esta “panorámica de la nueva música popular uruguaya” es un bienvenido acierto y será una oportunidad para conocer o profundizar también en las obras de Luana Méndez, Tallo, Simona Bustelo, Solistah, Flor Sakeo, Sofía Álvez y Facu Balta.

Para Delgado el intercambio entre generaciones de artistas con 30 o más años de diferencia es parte fundamental del ciclo: “Hubo ocho jóvenes que escucharon la obra de un artista de larga trayectoria para elegir una canción y los veteranos están encantados con que sus canciones sean versionadas”. Ese cruce se deja ver en la pantalla, como parte del off del programa y transmite la dimensión del encuentro.

El ciclo fue rodado en la sala Lazaroff lo que −además del guiño con el Choncho− aporta en una sencilla pero arropadora fotografía. Apenas unos halos de luz recortando el profundo negro del escenario transmiten la idea de intimidad y de cercanía que Canoura vuelve tangible. Porque, a pesar de que la conductora se excusa desde el arranque de no tener expertise periodística, suple esa supuesta falta de herramientas con la chapa que le da su trayectoria, el conocimiento y la cercanía con los entrevistados, además de mucha naturalidad y destreza para llevar adelante la charla. No hay impostación, deja ver su real curiosidad, aborda el terreno con intuición y, claro está, la tersura de su voz es parte del imaginario popular de este país, entra a las casas sin golpear la puerta.

La serie de ocho episodios se puede ver los viernes en la pantalla de TV Ciudad. Además de los mencionados pasarán por la temporada Larbanois & Carrero (“Santamarta”), Estela Magnone (“Andenes”), Mauricio Ubal y Rubén Olivera (“A redoblar”), Leo Maslíah (“Biromes y servilletas”), Jorge Nasser (“Amo este lugar”), Sebastián Teysera (“Para no verme más”) y Edú Pitufo Lombardo junto a Pablo Pinocho Routin (“Murga madre”). Preparen el pop y vayan imaginando las versiones de los gurrumines, porque, como dijo Joni, “there is a song for you”.