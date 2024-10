Liam Payne, antiguo vocalista de la banda británica One Direction, murió el miércoles tras caer del tercer piso del hotel Casa Sur, en el barrio porteño de Palermo. El reporte de la emergencia médica que acudió al lugar indica que el músico había sufrido daños severos tras impactar con el piso de un patio interno desde una altura de diez metros y ya había perdido la vida cuando arribó el móvil. Tenía 31 años.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires investiga las causas de la muerte, que podría ser un suicidio. En las últimas horas circularon distintas versiones en redes sociales que apuntan a una conducta violenta y autodestructiva de Payne, que habría provocado quejas de los encargados del hotel en el que se alojaba desde el domingo.

El músico se encontraba en la capital argentina porque había asistido a un concierto de Niall Horan, excompañero de One Direction, que había dado un recital en el Arena de Villa Crespo dos semanas atrás, el 2 de octubre.

La banda fue formada en 2010 dentro del programa británico de concursos The X Factor. Sus integrantes se habían presentado para competir como solistas y fueron descartados como tales, pero la organización consideró que podían continuar como boy band, es decir, como un grupo pop cuya imagen y estilo se diseña para atraer al público adolescente, como Backstreet Boys o Menudo. One Direction, o 1D, se conformó con Harry Styles, Zayn Malik, Horan, Louis Tomlinson y Payne.

El quinteto se convirtió en un éxito internacional y consiguió colocar varios hits, como su debut “What makes you beautiful” (2011), “Best Song Ever” y “Story of my life” (2013), además de atraer a una audiencia global.

Esa popularidad de One Direction los llevó a girar por gran parte del planeta. En 2014 la banda llegó a Montevideo y convocó a más de 20.000 fans en el estadio Centenario en la noche del 6 de mayo.

Tras la aparición de su quinto larga duración, Made in the AM, One Direction dejó de aparecer en forma conjunta y en 2017 todos sus miembros habían emprendido carreras solistas. Payne llegó a colaborar con Ed Sheeran y citaba a Justin Timberlake como una de sus principales influencias. Sus últimas actividades públicas como músico datan de la prepandemia.