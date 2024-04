Catalina mira a la cámara y toca una guitarra acústica negra mientras canta “Flowers”, de Miley Cyrus. En otro video de su canal de Youtube hace “Cuatro veinte”, de la argentina Emilia Mernes, y también “Blank Space”, de Taylor Swift. Empezó a subir covers a la plataforma en 2019, aunque ya no lo hace desde setiembre de 2023. Quizá sea porque poco después estrenó, con el tema “Invierno”, otro proyecto musical con su nombre: Cata y los Rosebruti.

Catalina Collado, la voz de esta banda, tiene varios años de diferencia con sus compañeros ya adultos. Cumplió 16 y está en el inicio de su carrera musical. La acompañan Fernando Montiel en la guitarra, Martín Busnadiego en el bajo, Bruno Abreu en batería y Fabricio Giménez en piano. Con pocos meses de existencia, el grupo fue parte del festival Sólo Rock y Vos en Maldonado, compartió escenario con Los Tipitos, Cuatro Pesos de Propina, La Vela Puerca y Trotsky Vengarán y en mayo van a telonear a Estelares en Buenos Aires. Mañana, además, Cata y los Rosebruti será parte del Cosquín Rock: abrirá el escenario Suzuki a las 15.30.

La grilla del festival incluye, entre nombres reconocidos a ambos lados del Río de la Plata, otros que estarán por primera vez en uno de los escenarios grandes patrocinados por Antel y en el escenario alternativo patrocinado por Suzuki. De todos modos, la grilla escasea en cuanto a artistas mujeres, sobre todo si se compara con la edición pasada.

Julieta Taramasso

Con los pies bien en tierra uruguaya, Julieta Taramasso es otra de las artistas que van a estar por primera vez en el Cosquín. La cantautora y bajista de 21 años editó en 2022 Mundo imaginario, que ganó el Premio Nacional de Música en la categoría Murga en 2021.

Taramasso tiene una voz grave como el instrumento que toca. En “Estudio para bajo”, el tercer track del álbum, la artista hace un solo; a esta altura, ya no es raro que un cantante principal toque el bajo –pensemos en Pedro Aznar, Lemmy Kilmister, Suzi Quatro, Sting–, pero siempre invita a prestar más atención.

Compartió escenario a los seis años con su abuelo, el también bajista Popo Romano, y tocó profesionalmente por primera vez a los ocho en El Galpón. Compartió escenario con Hugo Fattoruso, Ana Prada, Chico César, Pitufo Lombardo, Luana y Mocchi.

Su música, entre lo onírico y lo terreno, invita a pasar por el escenario Antel el sábado a las 15.30, antes del show de la cantante chilena Cami.

Entre la fusión y la rebeldía: Rodra, Kira 1312 y Sofía Álvez

Comparten un estilo marcado y fusionan los géneros de sus influencias para crear algo nuevo y fresco. Rodra, Kira 1312 y Sofía Álvez también debutan en un Cosquín Rock.

Lucía Rodríguez, o Rodra, es cantante, compositora y guitarrista. Su sonido va del rhythm & blues y el rock alternativo al soul. Su primer álbum, Al humo, (2021) tuvo el apoyo del Fondo Nacional de la Música y fue nominado a los premios Graffiti como Mejor disco alternativo. Con él generó algo que aún no se había escuchado en la escena alternativa independiente uruguaya. Cuando le preguntaron por la variedad de estilos que hay en una misma canción, contestó que eso es “Rodra en todo su esplendor”.

Su último sencillo junto a la uruguaya Camila Sapin, “No paren”, empieza con un riff rockero y después se convierte en funk. Tras lanzar el EP 103 en 2022, Rodra fue telonera de Divididos y de Barbi Recanati. Fue también una pieza clave del jingle “No nos da lo mismo” en el marco de la huelga universitaria en contra del recorte presupuestal a la Udelar.

En una entrevista con El Popular, Rodra habló sobre la situación de las mujeres en la música: “Creo que se ha abierto a posibilidades para nosotras, puedo tocar el bajo si yo quiero mi banda, y nadie me tiene que venir a decir lo que puedo y lo que no puedo hacer”. El sábado a las 17.00 hará su show en el escenario Suzuki, antes del grupo de hip hop uruguayo Se Armó Kokoa.

Con la misma convicción de estar en el lugar que le corresponde se mueve Sofía Álvez. Cantante, compositora, multiinstrumentista y productora, tiene 30 años y es de Piedras Blancas. Comenzó a tocar en la iglesia, pero se fue de allí porque es lesbiana y “no se puede militar contra sí misma”.

Aprendió a tocar la guitarra y la batería sola y tiene 11 álbumes de estudio; cuatro de ellos están en Spotify: Ventilar (2018), Febrero, Canciones de tapa blanca y negra y Otoño denso (2023). Graba desde que tiene 11 años y tiene influencias de la música popular uruguaya y brasileña, a las que suma influencias del rock, el pop y el candombe. También experimentó con el trap, el rap, la bachata y el reguetón.

“No puedo hablar solamente de que un día me separé y que luego me enamoré. La verdad es que pasan otras cosas. La salud mental, por ejemplo. Se puede hablar y cantar sobre eso y hacerlo con amor. No soy una heroína musical, no vine a salvar a nadie. Vine a cantar mi canción”, dijo a Página 12. El año pasado, durante la crisis hídrica, Álvez fue la propulsora de la primera manifestación en reclamo por el agua.

En 2022 ganó el premio en la categoría Música en la Movida Joven. Se presentó en el festival Acá Estamos de 2023 junto a Lali y Daniela Mercury. En febrero de este año hizo una gira por Argentina junto a Camila Ferrari. Álvez toca el sábado a las 17.10 en el escenario Suzuki, después de Facundo Balta y antes del grupo argentino Koino Yokan.

“Soy una punkie que hace trap”, canta Kira 1312 en “Radioaktiva”, la primera canción de su único álbum, Hybrida (2020). El verso y el nombre del álbum definen un estilo difícil de encasillar: hay fusión de géneros con una cuota bailable.

Kira es Inés Rodríguez Silveira, rapera, compositora y cantante. Es del Chuy y a los 11 años se mudó a Montevideo. Su música es “un statement que muestra dónde estoy parada, es honrar mi origen, porque siempre voy a tener orgullo de ser de ahí, jamás alguien va a poder hacerme sentir avergonzada ni que valgo menos, ni que soy ignorante por ser de un pueblo”, dijo a El País. Según explicó a Harta, rapea sobre ritmos que ella entiende que tienen origen en las periferias, como el reguetón, el funk carioca o el trap. Cuando empezó a escuchar punk en su adolescencia, tuvo un “despertar crítico” sobre las injusticias sociales a su alrededor, capturada por el mensaje antiautoritario, el sonido agresivo, la fuerza y el sentido de protesta. Su nombre artístico hace referencia a esto: 1312 es por A.C.A.B, que es una sustitución de las letras por el número que ocupan en el abecedario, y significa “All the cops are bastard” (todos los policías son bastardos). Kira se considera anarquista.

El año pasado estuvo en el festival Girl Power y compartió escenario con Sara Hebe, Marilina Bertoldi, Rodra y Kumbiaracha. El domingo a las 16.10 abrirá uno de los escenarios Antel a las 16.10, antes de la argentina Natalie Pérez.