Un plano general muestra una larga mesa de madera sobre la que reposan copas de distinto tamaño, botellas de soda, latas de cerveza, y vasos con forma de barril. Alrededor, un numeroso grupo de personas se ordena en varias filas, sobre sillas, paredes y sentadas en el piso. Ubicado en un lugar de privilegio, el actor uruguayo Daniel Hendler cruza sus brazos sobre el pecho para restar tamaño a su espacio físico y favorecer el de su colega Julieta Cardinali, que en pleno argumento en contra del ruido que provoca el consumo de golosinas en las salas de cine, despliega vistosos movimientos de sus brazos. Cerca de ella, se ríe la cantante Lali Espósito, y el músico Dillom pregunta por la vigencia de la garrapiñada. De la charla también participan el actor Leo Sbaraglia, la actriz Mercedes Morán y el filósofo Darío Sztajnszrajber.

La mesa, la vajilla y la casa donde transcurre el encuentro nocturno pertenecen al músico, escritor, actor y conductor argentino Mex Urtizberea, que está sentado - y despeinado- en una de las cabeceras del mueble, vestido con una camisa de entrecasa. La lista de invitados es la envidia de cualquier productor de tevé. Aquí también hay micrófonos y un set de cámaras en movimiento registrando cada momento de la velada, pero ¡FA!, el nuevo emprendimiento audiovisual de Mex, se ve exclusivamente por Youtube, cuando cada uno de los escasos episodios anuales quedan disponibles para su libre consumo.

“La idea se me ocurrió en un cumpleaños mío”, cuenta, en diálogo con la diaria. Mi yerno -el músico Juan Ingaramo, pareja de su hija Violeta Urtizberea- vino con sus amigos y sus instrumentos y dijo: ‘Hagamos música’. También trajo un equipo de sonido que sonaba increíble. Yo no recordaba que algo de tanto nivel se pudiera hacer en una casa. Tras esa comprobación, hablé con mis socios Nicolás Tolcachir y Fabiana Segovia, y se nos ocurrió hacer un homenaje a Maradona a un año de su muerte. Esa vez recibimos a Víctor Hugo Morales y también vinieron Ciro Martínez y Juanse, que cantaron sus temas dedicados a Diego. Salió tan bien que ahí arrancamos con la idea de un ciclo de encuentros similares y así nació ¡FA!”, cuenta su conductor.

El programa ya suma 14 ediciones temáticas de gran suceso, producidas y guionadas con un equipo base que se completa con el escritor y humorista Pedro Saborido.

A la idea, Mex le agrega “un espíritu aventurero que viene de mi familia y la de [Lito] Vitale”. Con el célebre compositor y músico argentino se conocen desde la infancia, y grabaron juntos por primera vez en 1980, como parte del grupo M.I.A. (Músicos Independientes Asociados).

En ¡FA!, los dos músicos protagonizan improvisados conciertos en el jardín de la morada, como parte de un combo musical que interpreta grandes covers del rock argentino con cantantes invitados.

“Me gusta ser anfitrión, y que la gente pase bien”, cuenta Mex, y confiesa que, desde hace un tiempo, organizó su vida para no tener que salir de su casa. “Anoche fui al teatro y fue todo un plan para ir y volver. Es un problema que tengo, lo padezco y no tiene nada de simpático, no la paso bien”, dice en serio, y luego en broma: “Ojalá que esto no cambie, así puedo seguir trabajando desde mi casa”. Ya aprendió que su hogar tiene lugar para 150 personas, una cifra que cada vez le queda más corta. “A mí me encanta que venga todo el mundo, los artistas nos llaman para participar, y con la gente que sigue el programa nos pasa lo mismo”.

Definida como una “tertulia musical”, ¡FA! va por su tercera temporada y el próximo episodio tendrá como tema disparador “la libertad”.

Conocido por su gran versatilidad de actor, conductor y comediante, Mex resalta la naturalidad que elige para su rol en este ciclo. “Lo que pasa es verdadero, por supuesto que uno no puede dejar de pensar en el show; sabés cuándo tenés que pasar a otro tema, eso es algo que te da el oficio. Después, no hay nada de actuación. El último ¡FA! (dedicado al cine) es increíble. Tiene un ritmo divino, y todos están ávidos de conversar, y ahí es donde decís: ‘¡Bien, se combinó todo de la mejor forma!’. Tenés juntos a un filósofo, una cantante, un director de cine y alguien de la industria. En esas combinaciones trabajamos mucho con Tolcachier”, explica el conductor.

Avivar el fuego

Mex asegura que las postales del programa que recuerdan a otros tiempos es algo en lo que pensó desde el comienzo del ciclo: “Vivimos un presente en el que estamos buscando humanidad desesperadamente. Todo lo que sucede en el programa son conversaciones de los grandes temas comunes de los argentinos: el amor, la radio, el cine, los estudios, y cada invitado que participa tiene algo para decir. Los covers musicales van en el mismo sentido. Es eso de ‘una que sepamos todos’; más que nunca, necesitamos prender un fuego y unirnos”, señala.

Desembarco uruguayo

Mex recuerda las muchas veces que visitó Montevideo y también menciona la gentileza de los habitantes del balneario La Pedrera. Como músico destaca con orgullo su época como cantante y saxofonista de La Sonora del Plata, agrupación musical que, a fines de los ochenta, lo hizo coincidir en grabaciones y escenarios con el bajista canario Luis Alberto Beto Satragni.

Sobre la Fiesta ¡FA! en Montevideo, anunciada por sus promotores como una mezcla de “asombro y abrazos” y un “saltito del espíritu ante lo que conmueve”, se sabe que contará con la música del Dj argentino Pato Smink. Desde su casa en Buenos Aires, su anfitrión confirma que habrá invitados uruguayos y argentinos, “y hasta ahí”, cierra, cauteloso.