Se puede decir que el británico Peter Brown fue bastante cercano a los Beatles, especialmente a John Lennon, que lo eligió como padrino de su casamiento exprés con Yoko Ono. Sí, es el mismo Peter Brown que aparece nombrado en, justamente, la crónica de esos hechos de 1969 que Lennon versificó en “The Ballad of John and Yoko”: “Finalmente, subimos al avión rumbo a París / Luna de miel en el Sena / Peter Brown llamó y dijo ‘Ok, lo pueden hacer / se pueden casar en Gibraltar, cerca de España’”.

Brown era parte de NEMS, la empresa de management de Brian Epstein, desde principios de la década de 1960, y además de trabajar como encargado de prensa de la banda, ocupó distintas posiciones de cabecera en emprendimientos asociadas a The Beatles, como entidades dedicadas a la publicación de temas y merchandising.

Además, en 1974, cuando la banda llevaba cuatro años disuelta, fue el impulsor de un musical basado en las canciones del disco Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band, que se representó en Nueva York. En la conferencia de lanzamiento del evento –a la que concurrió Lennon, a pesar del malestar con el pasado beatle que todavía dominaba a los exmiembros de la banda– Brown conoció al periodista estadounidense Steve Gaines, quien le propuso hacer un libro con la historia interna de The Beatles. Brown se quedó pensando, y cinco años después contactó a Gaines. Acordaron entrevistar a los músicos y su entorno para aprovechar la confianza de Brown con los Beatles.

El resultado fue The Love You Make, un volumen publicado en 1983, que hacía especial énfasis en las rencillas internas de la banda, especialmente en las que condujeron a su separación: las peleas por el manejo empresarial de la banda tras la muerte de Epstein, la presencia de Ono en los ensayos y grabaciones, entre otras tiranteces. El resultado no agradó a los músicos supervivientes (Lennon había muerto en 1980), especialmente a Paul McCartney, que quemó su ejemplar e hizo que su esposa de aquella época, Linda Eastman, fotógrafa destacada, registrara la destrucción.

Ahora acaba de aparecer en el mercado angloparlante All You Need Is Love: The Beatles in their Own Words (Todo lo que necesitas es amor: los Beatles en sus propias palabras), una extensión de aquel libro de Brown y Gaines. En rigor, se trata de las transcripciones completas de las entrevista que habían hecho entre fines de 1970 y 1980 (por caso, hablaron con McCartney en noviembre de 1980, un mes antes del asesinato de Lennon).

El nuevo libro se promociona como una historia oral de la banda que contiene entrevistas “inéditas, despojadas” a “los Beatles y su círculo íntimo”. Además de los miembros de la banda, hay reportajes a Cynthia Lennon (primera esposa de John), Pattie Harrison Clapton (pareja de George Harrison) y Maureen Starkey (esposa de Ringo Starr). Al igual que su antecesor, el libro en realidad busca contestar una sola pregunta: por qué se separaron los Beatles.

De acuerdo a The Guardian, esta edición, al incluir las preguntas de Brown y Gaines, deja clara su insistencia en indagar acerca de los aspectos que generaron malestar en la banda y también acerca del peso de otros aspectos marginados en su momento, como la homosexualidad de Epstein y su cercanía a Lennon.