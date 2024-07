Este martes, la Banda Sinfónica de Montevideo (BSM) se presentará junto al director invitado Johan De Meij en el espectáculo De Meij Alla Italiana, que también contará con el solista argentino Matías Villafañe en el violonchelo.

Se trata de la primera visita del afamado compositor y director neerlandés. "A los 15 años me uní a la orquesta de vientos de Voorburg, en Países Bajos, donde nací. Empecé a tocar la trompeta y más tarde pasé al trombón y el eufonio. Mucho después, descubrí que tenía talento para escribir música y para orquestar música. No fue algo planeado; simplemente pasó y seguí a mi corazón, así que me convertí en arreglista, compositor y director", recuerda De Meij.

Estar tanto tiempo escuchando y tocando música fue "inspirador" y decidió que también la escribiría. "Empecé con algunos arreglos, algunas transcripciones, y en 1984 comencé mi primera obra, mi Sinfonía n.º 1 'El Señor de los Anillos', que se estrenó en 1988 y todavía es mi pieza más exitosa y más tocada, 36 años después", añade. La propia BSM la ha incluido entre su repertorio.

"Mis mayores inspiraciones fueron, y siguen siendo, los compositores clásicos. Giacomo Puccini, Stravinski, Tchaikovski, Antonín Dvorák, Serguéi Prokófiev; esos son los maestros. Aprendí instrumentación solamente leyendo sus partituras, escuchando su música y mirando videos. Nunca tuve lecciones formales de dirección o arreglos. Lo aprendí todo yo solo", explica el creador.

Más allá de eso, gran parte de su trabajo está relacionado con el costado pop de la música de orquesta, eso que él llama "música de entretenimiento". "Mis primeros arreglos fueron de música de entretenimiento. Hice una selección de ABBA en 1978, que fue mi primer trabajo publicado, y cosas más livianas como el tema de La Pantera Rosa, el musical El Fantasma de la Ópera, Cats, o música de Star Wars. Luego me fui al lado más clásico, como Prokófiev o Dvorák, y después vino mi Sinfonía n.º 1 que fue un gran avance en mi carrera. Pero todavía escribo transcripciones al día de hoy y me encanta hacerlo".

Sobre una posible grieta entre ambas partes, es claro: "Hay personas que menosprecia a la música de entretenimiento. Pueden ser un poco esnobs. O comparan conjuntos sinfónicos y menosprecian a la orquesta de vientos, porque es una banda. Hay cierta división en la valoración, pero para mí son lo mismo. Hay música buena y música mala". Además de que se olvidan de que la música clásica era de originalmente de entretenimiento. "Y todavía lo es, debería serlo".

Uno de sus héroes, además de los clásicos, es John Williams, compositor de la música de Star Wars. "Se ha inspirado mucho en Gustav Holst. Podés escuchar como la suite Los planetas aparece en Star Wars. A John no le da vergüenza tomar prestado de los grandes maestros, y a mí tampoco", afirma.

De Meij define su obra como "clásica contemporánea". "La mayor parte del tiempo es muy tonal. Me encantan las melodías, no me gusta la música dodecafónica ni la música muy atonal. No es lo mío", explica. También se considera un "especialista" de la música de viento, por más de que también tiene composiciones originalmente pensadas para orquesta sinfónica, como su Sinfonía n.º 3 «Planeta Tierra».

La obra de este compositor incluye varias piezas basadas en libros, como profundiza. "Hace poco escribí una llamada Los libros olvidados, que viene del libro La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. La Banda Municipal de Barcelona me pidió material nuevo que tuviera alguna relación con la ciudad, y como la novela transcurre ahí y fue muy inspiradora, me pareció el tema perfecto".

"También hice El pájaro pintado de Jerzy Kosiński, un libro muy oscuro sobre la Segunda Guerra Mundial, y El viento en los sauces, un libro infantil. Son cuatro trabajos basados en libros, todos muy inspiradores. Trato de crear a los personajes principales con la música, como en El señor de los anillos, que están Gandalf, Gollum y los hobbits, y luego describo dos capítulos del libro, 'Lothlórien' y 'Viaje en la oscuridad'. Vienen de la primera parte del libro; es tan extenso que tuve que tomar algunas decisiones".

Lo que podremos escuchar este martes

"Junto a Martín Jorge, director de la BSM, elegimos un repertorio muy lindo, todo relacionado con Italia", detalla De Meij. "Comienza con una selección instrumental de la suite La Fanciulla del West, de Giacomo Puccini. Es una ópera que le encargó la Metropolitan Opera de Nueva York, el primer encargo a un compositor importante, y se estrenó en 1910. Es una de mis óperas favoritas y tiene una música fantástica. Después, mi concierto de violonchelo Casanova, de 1998, con el maravilloso solista Matías Villafañe desde Buenos Aires. Luego del intervalo tenemos una suite extendida de Romeo y Julieta de Serguéi Prokófiev, y fuera de programa tenemos otra obra de Puccini con Matías como solista, un aria que transcribí para violonchelo y vientos llamada Angelo del Cielo de su ópera de un actor Suor Angelica, que va a presentarse aquí mismo en el Teatro Solís el 13 de agosto".