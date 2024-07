El viernes pasado fue un día especial para las relaciones entre Paraguay y Uruguay, y también para la cinematografía de ambos países. En la escuela Solar de Artigas, en Asunción, se proyectó un documental de 1931 que estuvo perdido durante décadas. Visita de escolares paraguayos a Montevideo, compuesto por cuatro rollos de 35 mm, fue recuperado gracias a una “búsqueda del tesoro” encabezada por una curiosa y entusiasta maestra uruguaya.

Desde 2018 hasta fines de 2023, Ana da Silva trabajó en esa escuela, que tiene un funcionamiento muy especial (ver recuadro). En 2022, ella y sus alumnos de sexto año se anotaron en el programa “Artistas en el aula” de Ceibal y optaron por hacer un cortometraje documental. Al enterarse de que ese año se retomaban los viajes de egresados a nuestro país, surgieron preguntas por parte de los alumnos y decidieron investigar cómo habían comenzado.

“Buscamos testimonios de exalumnos que habían viajado, fotografías del archivo de la escuela, y obviamente donde más información había era en los libros diarios, que es como una bitácora en la que la directora escribe el quehacer institucional”, explica Da Silva desde Asunción, en conversación con la diaria.

En el primero de los tomos apareció una pieza fundamental del rompecabezas. “Leemos que se había exhibido en el cine de Santísima Trinidad, que es el barrio de la escuela, una película filmada en Montevideo en ocasión de la visita de los escolares. Ahí nos miramos y nos preguntamos dónde estarían esas películas”, agrega. La directora le recordó que unas latas habían sido llevadas desde el museo de la escuela a un depósito, y la maestra aprovechó la clase de educación física de sus alumnos para ir a por el tesoro.

“Destornillador en mano, encontré las latas, las desenvolví, abrí la primera y desplegué la cinta. Sé que hice mal, pero obviamente mi curiosidad era tanta... Le pedí a un auxiliar que iluminara con la linterna de su teléfono y lo que leí me dejó helada. Como dicen en guaraní: chemopirimba, piel de gallina. 'La visita de los escolares paraguayos a Montevideo auspiciada por la Comisión del Centenario fue una de las notas más simpáticas...'. Ahí se me paralizó el corazón. Y sabíamos que el material era importante, pero no sabíamos la trascendencia que iba a adoptar después, y que era un material único, inédito”.

Poco tiempo después, el material fue revisado por expertos. “Confirmaron que era muy valioso y ayudaron en la primera etapa de preservación, que era sacar la cinta de las latas oxidadas, envolverlas y poner por fuera de qué se trataba cada una. Después recibimos el apoyo de la embajada de Uruguay en Paraguay, para traernos unos transportadores especiales, porque esas cintas son altamente inflamables y necesitan contenedores específicos. Con el apoyo de la embajada, de la Udelar, de Cinemateca y de Acau fue que logramos la digitalización de la película”.

Da Silva detalló que el documental “son aproximadamente 50 minutos de imágenes que muestran a los niños en la plaza Independencia, muestran a personalidades como Zorrilla de San Martín hablándoles a todos los niños, por supuesto la ida a la playa, que para muchos niños paraguayos era la primera vez, y lugares históricos de Montevideo”.

La emoción de la maestra, que habló pocas horas antes de la exhibición, era mayúscula. “Imaginate, iban a hacer 100 años que esas latas estaban ahí, pasaron tantas directoras, tantas maestras, y a nadie se le ocurrió agarrar un destornillador y abrir una lata”.

La recuperación de las latas fue realizada por el Laboratorio de Preservación Audiovisual del Archivo General de la Udelar (LAPA-AGU). Se dio en el marco del proyecto “Tecnologías innovadoras para la preservación del patrimonio histórico documental” del fondo María Viñas de la ANII, y como parte del acuerdo binacional entre la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU) y el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo, que tiene al patrimonio audiovisual como eje principal.

Facundo Ponce de León, presidente de ACAU, también viajó para esa primera exhibición, y desde allí destacó para la diaria el valor del trabajo entre las diferentes organizaciones mencionadas, además de la casualidad de que el hallazgo se diera mientras se firmaba un acuerdo de colaboración en temas de archivo fílmico: “Tuvimos una mesa de trabajo y Hugo Gamarra, histórico presidente de la Fundación Cinemateca del Paraguay, decía que parecía todo guionado”.

Destacó el papel de los distintos actores que hicieron que el material llegara al LAPA, como Cinemateca, y dijo que además de la recuperación está “la investigación académica”, que debe contextualizar lo digitalizado. “Saber hacer hablar a los archivos es siempre la tarea más interesante detrás de estos temas de patrimonio”.