El mes pasado, Migue Granados y Lucas Fridman anunciaron que el espectáculo Olga y las bandas eternas, que agotó dos funciones en Buenos Aires con 15.000 espectadores por noche, llegará en octubre al Antel Arena. “Estamos armando algo recontra lindo para ir”, dijo Fridman en ese momento. Y agregó: "Vamos a todo culo".

Ambos conductores, junto a Tefi Russo, están al frente de Soñé que volaba, el programa insignia del canal de streaming Olga, que da nombre a la "experiencia musical y de entretenimiento" que por primera vez saldrá de Argentina.

"Creo que no hay ningún fenómeno. En mi caso puntual estoy haciendo lo mismo de siempre, nada más que en Youtube. No me parece algo moderno; es un nuevo canal, como puede ser un canal de aire de Uruguay, nada más que se ve en Youtube", confiesa Granados a la diaria.

"Me interesa la música, boludear, charlar, aprender, hacer entrevistas copadas, y eso lo llevamos a este nuevo mundo. Más que nada lo que nos gusta de este soporte es que no tenemos jefes, porque no respondemos a un gran medio. Después puede crecer y seremos nosotros el medio, que tiene eso que a veces es peligroso, porque al no haber jefes te corren los límites, decís barbaridades y la vas pegando (ver recuadro). Pero básicamente es nuestra esencia, nada más que en otro lado", agrega Granados.

El penúltimo escándalo El penúltimo escándalo En Mi primo es así, del canal Olga, recordaron una vieja entrevista de Susana Giménez con el director teatral Pepe Cibrián en la que él se manifestaba a favor de adoptar a una niña que era víctima de explotación sexual. Tomás Kirzner, hijo de Adrián Suar, imitó a Cibrián generando la risa de sus compañeros e invitó a los espectadores a comentar en las redes de este, cosa que generó indignación y que llevó a que todos los involucrados desfilaran por los programas de espectáculos. Incluso Granados, quien dijo en Socios del Espectáculo: "Muchas veces vos lees en las redes a gente que dice 'esta gente cómo puede ser que esté en los medios', y en realidad es un canal de YouTube que armamos nosotros".

A la hora de buscar la diferencia de Soñé que volaba respecto a otros (muchos) exponentes de este no-fenómeno, Granados señala el interés por lo artístico. "Hacemos días especiales de determinados músicos, nos gusta explorar además de charlar. Por eso digo que no soy streamer. Ese mood de poner la cámara y hablar boludeces es lo que hacemos todos los días, pero aunque mucha gente se vaya o diga '¡qué embole!', si estamos hablando o haciendo música con alguien que nos interesa, le damos el tiempo. Y está buenísimo".

El comunicador es consciente de que su público ha crecido, y destaca el boca a boca, que incluye a "pibes" que les recomendaron el programa a sus padres. "Esa es la mejor publicidad para mí, más que subir una story o una boludez a las redes. Es como el teatro, como una recomendación genuina de alguien que querés". También sabe que la multiplicación de programas en Olga colabora. "Se arma como una comunidad donde está la identidad del canal, igual creo que tiene más identidad cada programa que el canal en sí, porque hay cosas muy random, no es que sean todas del estilo".

Miguel Granados. Foto: @irishsuarez, difusión

La experiencia de llenar arenas

"Hicimos el Movistar Arena y fue una locura, porque aparte lo llenamos en una hora, y yo casi me cago encima. Porque es lo que digo siempre: una cosa es que te miren en Youtube, pero vos los hacés salir de Youtube, ir a una plataforma, hacerse un usuario, poner la tarjeta, organizarse para ir, dónde dejar los pibes. Cada instancia que te aleja de la comodidad de mirarlo gratis en Youtube es un paso más de fidelidad, y ver que hubo tantos fue una hermosura, un polvazo".

En Uruguay el Antel Arena parecía la única opción. "Cuando hicimos el Movistar muchos nos decían: 'Hagan un Antel, hagan un Antel'. Siempre quisimos, porque el lugar es espectacular, es hermoso. Y encima saben qué es lo que vamos a hacer: una reunión, una misa de nuestra gente, donde va a haber buena música, boludeces y cosas divertidas. Una mezcla de programa en vivo y show musical, con banda en vivo. Vamos a hacer una movida, un show".

El público uruguayo

"Desde Últimos cartuchos y en mis redes sociales tengo muchos seguidores uruguayos", señala Granados. "Siempre digo lo mismo: a diferencia del argentino, lo que me gusta del uruguayo es que es mucho más constructivo a la hora de criticar. Más respetuoso incluso diciendo que algo le pareció una poronga o que le pareció malo o desubicado". A ellos estará dedicado el show. "Va a haber banda en vivo, que seguramente sea uruguaya, va a haber músicos uruguayos. Vamos a hacer cosas del programa, las canciones del programa. Va a estar divertido. Los Movistar estuvieron buenísimos y acá es gente nueva que llega de otro lado, no es que nos ven todos los días. Estamos yendo ahí especialmente. Aunque seamos prácticamente lo mismo, es otro país".