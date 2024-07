Imaginemos que las primeras músicas de El Kuelgue surgieron al final de una jornada playera en el barrio Malvín, con tambores, una tonada de Eduardo Mateo, y una bebida compartida en un murito de la rambla. No fue así, pero si solo se contase con su primer disco para documentar a favor de este posible origen, sería muy verosímil.

La popular banda argentina de fusión musical arrancó sus andanzas veinte años atrás, en el barrio porteño de Villa Crespo. Así lo confirma Juan Martín Mojoli, el Mojo, bajista y pieza fundamental de El Kuelgue, en diálogo con la diaria, al tiempo que explica el vínculo uruguayo: “El candombe y la murga están en el ADN del grupo. Cuando nos conocimos en el colegio secundario, algunos de nuestros gustos en común eran Jaime Roos, Ruben Rada, los hermanos Fattoruso y los Ibarburu. Ellos nos nutrieron y nos estimularon a componer nuestra música”, cuenta el artista, antes de su nueva visita por Montevideo.

Mojoli estuvo por aquí en marzo, cuando El Kuelgue, un grupo habituado a actuar en Uruguay, llenó su primer Teatro de Verano, con el funk futurista y bailable de su disco Hola, precioso.

Esta vez el músico viene en plan personal, aunque no estará solo, como en cada una de sus Mojo Jam: “La idea se me ocurrió hace unos años. Unos músicos amigos de la provincia de Córdoba me dijeron que les parecía que faltaba un espacio más abierto y libre que el de los conciertos tradicionales, un lugar que propiciara una mayor comunión entre nosotros, para hacer música, improvisar, o tocar versiones”, cuenta. “Arranqué en Córdoba, seguí en Rosario. A la vez se me ocurrió que podía hacer jams temáticas. Largamos una con la música de los ochenta, otra noventera y otra con temas de los dos mil; después seguimos con un repertorio más libre, que lo armamos entre todos los que participamos”, agrega, y destaca que lo que más disfruta del proyecto es entrelazar artistas para que puedan conocerse y compartir su música: “A veces viven en la misma ciudad, pero nunca compartieron un escenario. Me gusta poder abrir el juego para ese lado”, reconoce.

Matías Rada. Foto: Difusión.

Mojo en Montevideo

“El que se copó enseguida con la idea fue Matías Rada. Ya compartimos escenario y grabó en un disco del El Kuelgue, es un placer tocar con él, y ahora va a estar como el guitarrista estable del show”, adelanta Mojoli, y suma a los confirmados al baterista uruguayo Mateo Ottonello, al que define como “un crack” y a la cantante y pianista argentina Luna Suárez.

Sobre el escenario se irán rotando otros músicos uruguayos. “No quiero adelantar nada, pero habrá sorpresas”, dice el bajista. “Hay muchos colegas que admiro y que me dijeron que van a estar, así que para mí va a ser muy especial esta primera edición de la Mojo Jam en Montevideo”. La apertura del espectáculo estará a cargo de Santi Martínez, tecladista de El Kuelgue.

Luna. Foto: Difusión.

Mojoli promete una velada con una lista de grandes éxitos, reversiones del rock argentino y clásicos del pop, el funk y el soul internacional. “La idea no es hacer temas instrumentales eternos para que disfruten solo los músicos”, aclara, y anuncia que en esta jam no faltarán canciones de Stevie Wonder, Prince y Ruben Rada.