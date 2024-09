“Mi acercamiento a la música pesada se dio gracias a que tuve la suerte de vivir mi adolescencia en la era del grunge, el rapcore y el nu metal. Todos los días volvía del liceo y me castigaba con MTV disfrutando del auge de bandas como A.N.I.M.A.L., Cabezones, Catupecu Machu, Korn, Linkin Park, Papa Roach y Rage Against The Machine, entre otros monstruos”, cuenta Pablo Soiza, guitarrista, cantante y líder de Dr. Rocka, en diálogo con la diaria.

Soiza es oriundo de Las Piedras, Canelones, aunque se crio en el barrio montevideano La Comercial. Allí, en su actual hogar, instaló Aura, un estudio de grabación que usa para armar y editar los discos de su banda y también para despuntar el vicio de productor.

“Mi vínculo con la música surgió cuando a los 14 años adquirí mi primera guitarra”, relata el artista. “Soy un músico autodidacta que desde un principio tuvo la necesidad de componer y no tanto de interpretar canciones ajenas”, dice. “Soy pésimo como guitarrista de fogón”, se define y explica: “Tengo muchos músicos a los que admiro profundamente y que sin dudas me inspiraron, pero traté de no ponerme a sacar sus canciones para no contaminar mi identidad musical”.

Dr. Rocka no es estrictamente su proyecto solista, aunque se le parece mucho. Fundada en 1998, la banda se mueve en el terreno del rock alternativo, asentado en las melodías y los buenos arreglos de voces. Para explicar la mezcla, Soiza reivindica “el synth pop de los 80” y en sus tres discos preferidos de todos los tiempos diseña un buen mapa para ubicar al oyente desprevenido: Canción animal, de Soda Stereo; Superunknow, de Soundgarden; Thirteenth Step, de A Perfect Circle.

Sobre las letras de las canciones, todas de su autoría, responde: “Suelen ser introspectivas y buscan conectar con lo más profundo del ser. En muchos casos hay una crítica a la forma en que existimos, pero sin perder la esperanza en la humanidad. Creo que lo que más me inspira es la resiliencia”, agrega. “Siempre me llamaron la atención las formas que encontramos para canalizar la energía negativa de las circunstancias que nos toca atravesar, hasta convertirla en algo positivo. Con nuestra música buscamos que los oyentes se sientan bienvenidos y acompañados, en contraposición a un sistema que nos hace sentir cada vez más desconectados e inconclusos”, sostiene.

“Siempre me atrajeron la distorsión de las guitarras, las afinaciones bajas y las baterías machacantes”, subraya. Desde su disco debut, Rompiendo esquemas (MMG, 2005), el grupo no defrauda a la hora de combinar dichos elementos y mantiene una línea coherente a lo largo de toda su discografía. Su segundo LP, Paciencia (MMG, 2007), propone un sonido bastante más pesado y marca el final de una intensa primera etapa que también incluye destacadas actuaciones en festivales como el Pilsen Rock y la Fiesta de la X.

Con cambios en su formación, Dr. Rocka volvió recién en 2019. Bajo el sello independiente Aural, editó Perfil: un EP de tres canciones interesantísimas en las que su rock suena más homogéneo que nunca y vuela alto con el juego de voces de Soiza y la cantante Lucía Cappi.

Luego, Claudia Piretti toma el lugar de Cappi y graban Sobreviviendo al limbo (2020), el EP Aural-Live Sessions (2021) y Hoguera (2022).

Nueva música, otro horizonte

Con Pablo Soiza en guitarra y voz, Alejandra Locatelli en voz, Jenn Berrospe en guitarra, Federico Valenzuela en bajo y Tote Fernández en batería, la banda vuelve a presentarse en vivo este viernes en el festival In Bloom junto a sus colegas de Inefable y Cólera Buey.

“Este presente de Dr. Rocka es alucinante y sobrepasa todas las expectativas que alguna vez imaginé para nuestra música”, cuenta Soiza. “Hemos logrado evolucionar en todas las áreas que queríamos, gracias a la experimentación en nuevas texturas sonoras. Eso nos sacó de la zona de confort en la que acostumbrábamos trabajar y de esa sinergia surgió un nuevo disco que bautizamos La razón de ser”, adelanta.

Del que será el quinto LP del grupo, a editarse en noviembre, ya se puede escuchar el sencillo “Expectativas”, disponible en plataformas digitales.

“La filosofía en torno a este trabajo se basa en el concepto japonés Ikigai, que refiere a las motivaciones que tenemos los seres humanos para encontrar una razón de ser o de vivir”, adelanta el cantante. “En mi caso, la música siempre fue y será mi mejor compañera de todas las horas. Ese amor es el que me llevó a dedicar mi vida a crearla, enseñarla y compartirla”, concluye.