Entre las referencias (narrativas, escenográficas, etcétera) que menciona Castro se encuentran los cómics de Grant Morrison y mangas como Ghost in the Shell. También la serie televisiva Black Mirror, en el sentido de que es una ciencia ficción con un presente identificable y elementos que no existen en la actualidad, como seres humanos artificiales y conciencias digitales que cobran vida. Más tarde suma la obra de teatro Seis personajes en busca de autor, de Luigi Pirandello, el trabajo de Terry Gilliam, los videojuegos BioShock y Portal y las películas de Jean-Pierre Jeunet La ciudad de los niños perdidos y Delicatessen.