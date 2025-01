La familia de Joanne Quintana vive en la misma casa de Albuquerque, Nuevo México, desde 1973. Sin embargo, una decisión tomada en 2006 llevó a que actualmente la casa esté en venta por un valor que es diez veces mayor que el promedio de venta de inmuebles similares en esa zona.

La decisión que le cambiaría la vida a esa familia tenía que ver con el primer episodio de una serie de televisión que estaba a punto de filmarse. La producción llegó al lugar y habló con la madre de Joanne. “Se presentaron, le dieron una tarjeta personal y le dijeron: 'Queremos usar tu casa para un piloto'”, contó la mujer a la televisión local.

Muchas series de televisión no llegan a concretarse y otras tantas pasan sin pena ni gloria, pero esta en particular lograría colocarse sistemáticamente en la lista de las “mejores series de la historia”. Se trataba, por supuesto, de Breaking Bad, y al igual que Walter White, su protagonista, los Quintana tuvieron que asumir la consecuencia de sus actos.

Breaking Bad, la historia del profesor de Química que, luego de un diagnóstico de cáncer, comienza a elaborar metanfetaminas, se emitió entre 2008 y 2013. Durante las cinco temporadas se utilizaron numerosas tomas del exterior de la casa y del patio trasero, aunque no del interior. Transmitida originalmente por AMC, dio la vuelta al mundo gracias a Netflix y Albuquerque cobró una fama inesperada.

“Al principio pensábamos que nos haría ver siniestros y eso desanimaría a la gente. No dejaba de ser un show sobre drogas”, contó a The Guardian una representante de la oficina de turismo de Albuquerque en 2013. Sin embargo, luego pasó a ser, además de eso, una serie aclamada por la crítica y merecedora de numerosos premios. “Con eso sí podíamos estar de acuerdo”, dijo el funcionario.

Ya hace más de diez años comenzaron a popularizarse los “Breaking Bad Tours”, que durante varias horas y numerosas millas (o su equivalente en kilómetros) lleva a los curiosos a través de locaciones que aparecieron en la serie. Eso incluye el local de Los Pollos Hermanos (por entonces la hamburguesería Twisters), la casa de Jesse Pinkman y, obviamente, la de Walter y su familia.

Pero la popularidad de la vivienda no solamente repercutió en la enorme cantidad de vehículos que pasan o se detienen en el frente. En el segundo episodio de la tercera temporada, “Caballo sin nombre”, Walter White sufría uno de tantos arrebatos de ira en el que tiraba una pizza entera. En otra de tantas casualidades de la serie, la pizza terminaba en el techo de su hogar.

La escena, filmada en una sola toma gracias a la habilidad del actor Bryan Cranston, se transformó en un meme de Internet. Desde entonces, los fanáticos se han acercado a la casa (la de los Quintana) para lanzar pizzas a su techo. Fran Padilla, la madre de Joanne, había explicado la situación a NPR en 2015: “Hay gente que quiere venir y recrear la escena de la pizza”. “Hemos tenido pizzas en la azotea, hemos tenido pizzas en la entrada, tantas, que estamos hartos de ver pizzas”, agregó.

La mujer pidió ayuda a los productores de la serie y fue Vince Gilligan, el creador, quien pidió en un podcast a los escuchas que dejaran de hacerlo. “No hay nada original, gracioso o cool en tirar pizzas a la azotea. No es gracioso, ya se hizo, no sos la primera persona que lo hace”, avisó entonces.

Pasaron los años y, luego de que un desconocido dejara un paquete destinado a Walter White, tuvieron que aumentar la seguridad de la vivienda. “Mis hermanos dijeron que ya era bastante, que pusiéramos una cerca. Ya no nos sentíamos cómodos”, recordó Quintana. Finalmente, la calidad de vida disminuyó tanto que tuvieron que abandonar el lugar.

La vivienda suburbana de la familia fue puesta a la venta por cuatro millones de dólares. Según información de bienes raíces, el precio promedio en ese lugar para una casa similar apenas supera los 420.000 dólares. Sin embargo, Joanne Quintana sabe que el lugar podría convertirse en un destino turístico o que podría entrar en disputa entre los seguidores acérrimos de Breaking Bad: “Ojalá hagan lo que los fanáticos quieran. Si quieren una posada, si quieren un museo, si quieren que la gente tenga acceso... ¡qué lo hagan!”.

Luego del final de Breaking Bad se estrenaron seis temporadas de Better Call Saul entre 2015 y 2022. Esta precuela seguía las peripecias de Saul Goodman, el abogado que Walter contactaba para blanquear sus ganancias, pero varios años antes de conocerlo, cuando todavía usaba su verdadero nombre, Jimmy McGill. Ignorada por completo en cada entrega de premios, no solamente es un ejemplo de que las precuelas pueden generar tensión aunque sepamos lo que le ocurrirá (o lo que no le ocurrirá) a sus protagonistas. Para muchos es, incluso, una serie mejor que la original.