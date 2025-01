En mayo de 2023 se difundieron imágenes del entonces expresidente Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago mientras bailaba la canción “Macho Man” junto a un grupo de personas disfrazadas como los Village People. Esto llevó a que la mánager de la banda, Karen Willis, enviara una carta a los abogados de Trump en la que señalaba que esa actuación no era autorizada y que “muchos fanáticos, así como el público en general”, habían creído que se trataba de los miembros auténticos de la agrupación de música disco. Menos de dos años después, Village People –el grupo verdadero– actuó en uno de los festejos de la segunda asunción presidencial, que tuvo lugar el lunes.

Este veloz cambio de actitud refleja una transformación cultural que viene ocurriendo en los últimos años, pero especialmente desde que Trump derrotó a Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024. Alcanza con recordar lo ocurrido en enero de 2017, cuando tuvo lugar la primera investidura del candidato republicano, quien había vencido a Hillary Clinton. Por entonces fue noticia la dificultad que tuvo el comité inaugural de Trump para fichar artistas de primera línea en los actos de celebración.

Barack Obama había contado con Beyoncé, Bruce Springsteen y Shakira en 2009, pero eran pocos los que querían verse relacionados con el empresario inmobiliario que había llegado a la presidencia atacando verbalmente a sus oponentes, tanto dentro como fuera de su partido. Consultado entonces por la BBC, el cantante John Legend había dicho que no se sentía sorprendido por la cantidad de rechazos. “Las personas creativas tienden a rechazar la intolerancia y el odio”, dijo. Desde el comité anunciaron la presencia de Elton John, pero su publicista lo negó en un comunicado tan pronto como pudo terminar de escribirlo y enviarlo.

Finalmente, la noche antes de la primera toma de posesión de Trump se realizó un concierto con figuras no tan conocidas fuera de Estados Unidos (algunas ni siquiera dentro) como Lee Greenwood, Toby Keith, 3 Doors Down, DJ Ravidrums, The Piano Guys y The Frontmen of Country.

Ocho años no es nada

Más allá de que la lista de 2025 tampoco tuvo superestrellas, es notable el cambio entre un evento y otro. “Las personas que se manifiestan y participan directamente todavía son un pequeño subconjunto del universo de lo que llamamos celebridades. Pero estamos viendo muchas más celebridades manifestándose y apoyando a Trump. Tal vez ya no exista esa división tan marcada que veíamos antes”, dijo a Associated Press Robert Thompson, profesor de cultura pop de la Universidad de Siracusa.

Como ejemplo, se puede nombrar al rapero Snoop Dogg, quien en 2017 grabó un videoclip en el que fingía dispararle a un doble de Donald Trump y en esta ocasión actuó en el Crypto Ball, un encuentro destinado a honrar “al primer criptopresidente de Estados Unidos”. En la última entrega de los Globos de Oro no hubo menciones al nuevo presidente, como sí había habido ocho años antes.

“Resultó que nada de esto hizo la menor diferencia”, agregó Thompson. “Todas las celebridades que hablaron contra Trump y todas las celebridades que apoyaban a Joe Biden y hablaban del futuro de la democracia no solamente no hicieron ninguna diferencia en el resultado de las elecciones, sino que hasta se podría argumentar que hicieron que las cosas se movieran en la dirección opuesta”.

Además de los Village People, en las celebraciones previas estuvieron artistas algo más conocidos que en la pasada llegada del republicano, como Billy Ray Cyrus o Kid Rock, además del reincidente Lee Greenwood. Además, en la asunción del lunes la ganadora de la cuarta temporada de American Idol, Carrie Underwood, cantó “America the Beautiful”. El cantante de ópera Christopher Macchio, mientras tanto, fue el encargado del himno nacional. En la jura de Biden de 2021, la encargada de esa pieza había sido Lady Gaga.

También estuvo presente Jason Aldean, quien en 2023 grabó el tema “Try That in a Small Town”, que había sido criticado por promover la violencia armada y tener matices racistas, además de filmar el videoclip en la misma corte de Tennessee en la que habían linchado a un afroamericano en 1927. Antes de cantar esa canción, dijo que había provocado “un poco de revuelo” y agregó: “Pero siempre dije que apoyo la canción, apoyo el video y apoyo lo que dice. Y creo que el presidente Trump también lo hace, porque me llamó cuando salió y me dijo que le gustaba la canción y que era una gran canción”.

Una figura bastante más conocida que actuó en el Liberty Ball fue el rapero Nelly, quien aclaró que su presentación no era política. “Cantar para alguien y votar por alguien son dos cosas diferentes”, expresó. Lo consideró un honor, tal como si Biden lo hubiera llamado cuando asumió la presidencia. Otros artistas presentes fueron la banda Rascal Flatts y los cantantes Parker McCollum y Gavin DeGraw.

En las primeras horas del actual mandato de Trump, Elon Musk realizó un indefendible saludo nazi, un grupo de multimillonarios propietarios de medios de comunicación disfrutó de la ceremonia en primera fila (delante de los miembros del flamante gabinete) y el presidente indultó a los más de 1.500 responsables del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 y firmó decretos que marcan retrocesos en políticas migratorias, de salud y de medioambiente. En este contexto, la batalla cultural cobra una importancia inusitada, pero por ahora la resistencia se está tomando su tiempo.