Tras la toma de posesión este lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó sus primeras órdenes ejecutivas encaminadas a lograr “la restauración completa de Estados Unidos” y borrar el paso del expresidente Joe Biden por la Casa Blanca, según dijo. Las órdenes ejecutivas son similares a los decretos: tienen fuerza de ley pero pueden ser revocadas posteriormente por otros mandatarios o impugnadas ante los tribunales.

Primero, durante el desfile inaugural dentro del estadio Capital One Arena y luego en la Oficina Oval, Trump aprobó una serie de acciones dirigidas a retirar a Estados Unidos del acuerdo climático de París, congelar las contrataciones del gobierno federal, eliminar el teletrabajo para los trabajadores federales, recrudecer la presencia militar en la frontera sur y otorgar el indulto y la conmutación de penas para aproximadamente 1.500 acusados de delitos relacionados con el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, entre muchas otras medidas.

Estas son algunas de las medidas que Trump tomó en las primeras horas de su segundo mandato:

Indultos y conmutaciones para los asaltantes del Capitolio

El perdón a las personas condenadas o acusadas por el ataque del 6 de enero, a quienes Trump llama “rehenes”, fue una de sus promesas de campaña más repetidas y la cumplió en las primeras horas de su mandato.

“Esperamos que salgan esta noche, francamente. Estamos esperando aproximadamente 1.500 personas”, dijo Trump desde su despacho presidencial al firmar la orden que también incluyó el sobreseimiento de los aproximadamente 300 casos pendientes en la Justicia.

Los indultos de Trump no hacen distinciones entre las personas que participaron en actos violentos y las que fueron acusadas por delitos menores no violentos. Según informó CNN, la orden ejecutiva destacó a 14 miembros de grupos extremistas de extrema derecha, como los Proud Boys y los Oath Keepers, quienes recibieron conmutaciones por tiempo cumplido en lugar de indultos. La conmutación supone su liberación de la prisión federal, pero no restaura sus derechos civiles, como sucede con un indulto completo. Sin embargo, Trump adelantó que su administración evaluará si los indultos son apropiados en el futuro.

Retiro de Estados Unidos del acuerdo climático de París

Durante su mandato, el expresidente Biden reincorporó a Estados Unidos al acuerdo global de París, luego de que en 2017, en su primera administración, Trump retirara al país norteamericano del tratado que busca limitar el calentamiento global a menos de 2 °C, idealmente 1,5 °C, en comparación con los niveles preindustriales.

“Me retiro inmediatamente de los injustos y unilaterales Acuerdos Climáticos de París”, dijo Trump, quien también firmó una carta en la que informa a la Organización de las Naciones Unidas de su decisión, según consignó CBS News.

El medio citado también dio cuenta de que se requiere un año completo para retirarse formalmente del acuerdo, por lo que la decisión de Trump no entrará en vigor hasta el 20 de enero de 2026.

Además, Trump prometió en su primer discurso que Estados Unidos volverá a ser una nación manufacturera y de combustibles fósiles. Para lograrlo, terminará con el Green New Deal, el pacto de la administración de Biden para promover las energías limpias, eliminará “el mandato de vehículos eléctricos, salvando nuestra industria automotriz”, y potenciará la extracción de combustibles fósiles con foco en el estado de Alaska, en el que planea “aprovechar plenamente las vastas tierras y recursos de Alaska en beneficio de la nación”.

“Poner a las personas por encima de los peces” es el título de otras de las acciones aprobadas por Trump, destinada a “dirigir más agua desde el delta de Sacramento-San Joaquín a otras partes del estado para su uso por parte de las personas que necesitan desesperadamente un suministro de agua confiable”, en el marco de los incendios que azotaron la ciudad de Los Ángeles. Trump cuestionó que la administración de Biden detuvo el plan de su primer mandato que permitió que “fluyeran enormes cantidades de agua del derretimiento de la nieve y el agua de lluvia en los ríos del norte de California” para su uso. “Este cese catastrófico se hizo supuestamente para proteger al delta smelt [una especie de pez] y a otras especies de peces. Hoy, este enorme suministro de agua fluye derrochadoramente hacia el océano Pacífico”, expresa la orden firmada por Trump.

Cuba, nuevamente en la lista de estados patrocinadores del terrorismo

Trump anuló la reciente medida, aprobada el 14 de enero por Biden, que había excluido a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos.

La inclusión de Cuba en el listado fue una de las últimas decisiones que tomó Trump antes del fin de su primer mandato, en enero de 2021. El expresidente Biden, quien también suspendió la capacidad de los estadounidenses de demandar en sus tribunales la expropiación de bienes en Cuba, tomó la decisión como un gesto para propiciar la liberación de varios presos cubanos.

Migración y frontera con México

Desde la Oficina Oval, Trump declaró la emergencia nacional en la frontera sur, tal como lo adelantó en su discurso inaugural, en el que expresó: “Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal, y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”.

El recrudecimiento de las medidas contra los migrantes incluye la eliminación de la ciudadanía automática para los nacidos en Estados Unidos de inmigrantes indocumentados, la suspensión del programa estadounidense de reasentamiento de refugiados durante cuatro meses, el cierre de la frontera y la reanudación de la construcción del muro; así como la restauración de la política “Quédate en México”, que obliga a los inmigrantes que solicitan asilo a permanecer en México hasta la fecha de su audiencia con una corte de inmigración en Estados Unidos.

Trump también firmó una orden que designa a los cárteles de droga como organizaciones terroristas extranjeras. La banda salvadoreña de migrantes MS-13 y la venezolana Tren de Aragua acompañarán a Al Qaeda y Hamas en la lista.

Retiro de la Organización Mundial de la Salud

Al igual que en su primer mandato, Trump ordenó iniciar el proceso de retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud.

Al firmar la orden, el republicano cuestionó que Estados Unidos aporta más recursos que China a ese organismo, informó France 24. Refiriéndose a cuando tomó la decisión por primera vez, dijo: “Ellos [China] estaban pagando 39 millones [de dólares]. Nosotros pagábamos 500 millones. Me parecía un poco injusto”.

Derechos de las personas LGBTI+

“A partir de hoy, a partir de ahora será la política oficial del gobierno de Estados Unidos que sólo haya dos géneros: masculino y femenino”, dijo Trump en el discurso de inauguración.

Más tarde, emitió la orden ejecutiva que declaró que Estados Unidos sólo reconocerá “dos sexos, masculino y femenino. Estos sexos no son cambiantes y están basados en una realidad fundamental e incontrovertible”, informó la BBC. Esta medida impacta directamente en el trato que reciben las personas trans por parte del Estado en las comunicaciones gubernamentales, las protecciones de los derechos civiles, las cárceles y los documentos oficiales como pasaportes y visados.

En cuanto a la ideología de género, el paquete de órdenes publicado ayer en la página web de la Casa Blanca expresa al inicio que “la inyección de ‘diversidad, equidad e inclusión’ (DEI) en nuestras instituciones las ha corrompido al reemplazar el trabajo duro, el mérito y la igualdad con una jerarquía preferencial divisiva y peligrosa”.

Bajo ese entendido, Trump puso fin “a la implementación federal de la ideología DEI ilegal y radical”. También derogó una orden de marzo de 2021 dirigida a “garantizar un entorno educativo libre de discriminación por motivos de sexo, incluida la orientación sexual o la identidad de género”.

Economía y gasto federal

El presidente ordenó a todos los departamentos y agencias federales de Estados Unidos que se ocupen del tema de la inflación de los estadounidenses, según informó la BBC, aunque no están claros los detalles.

Por otro lado, firmó una orden para crear un grupo asesor llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental –Doge, en inglés, al igual que la bitcoin meme favorita de Elon Musk, quien se apresta a dirigir el grupo– con el objetivo de llevar a cabo recortes en el gasto público, aunque no se ha detallado ese objetivo.

“Esta orden ejecutiva establece que el Departamento de Eficiencia Gubernamental implemente la Agenda Doge del Presidente, modernizando la tecnología y el software federales para maximizar la eficiencia y la productividad gubernamentales”, establece la medida. Es posible que otras órdenes ejecutivas aborden los objetivos sobre el presupuesto federal del grupo.

Sin embargo, el programa fue demandado a los pocos minutos de la toma de posesión de Trump por el bufete de abogados de interés público National Security Counselors, según informó The Washington Post. La demanda cuestiona la legalidad del comité asesor y alega que viola las normas federales de transparencia en cuanto a divulgación, contratación y otras prácticas, ya que cumple con las condiciones para ser considerado un “comité asesor federal”, pero infringe la Ley del Comité Asesor Federal, que regula sus funciones, al no contar con una representación equilibrada, no mantener registros de sus reuniones ni estar abierto al escrutinio público.

En paralelo, Trump detuvo cualquier nueva contratación federal –excepto dentro del ejército estadounidense y otras categorías– hasta que el gobierno tenga el control total de la administración.