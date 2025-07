El mandatario de Argentina, Javier Milei, afronta uno de los momentos más complicados de su gobierno, con serios cortocircuitos con gobernadores de provincias, polémicas con legisladores opositores y graves cruces con la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

A este escenario de tensión se suma otro reto: las elecciones legislativas, que se celebrarán el 26 de octubre, las cuales pueden ser una fecha clave que marque el rumbo de su gobierno e incluso, para algunos expertos, de su permanencia.

“Milei está frente a una tormenta perfecta. Sin embargo, es importante aclarar que es un escenario bastante frecuente y que todos los presidentes en Argentina, al menos desde el retorno de la democracia en adelante, lo atravesaron. Algunos incluso salen fortalecidos y otros no logran hacerlo”, indicó, en diálogo con la diaria, el doctor en Ciencia Política e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Luis Karamaneff.

El experto remarcó que toda esta situación está generando que las elecciones de octubre “le quedan lejos” a Milei. “Van a ser tres meses de mucha intensidad, muy complejos, y de mucha turbulencia para el gobierno. Es el momento de mayores desafíos para el presidente”, sentenció. En la misma sintonía, el politólogo y director del Observatorio de la Riqueza Guillermo Robledo dijo a la diaria que el presidente argentino “está en uno de los momentos más débiles”, en que su mayor fortaleza es “la represión”, indicó.

Durante la semana pasada, los 24 gobernadores de Argentina coordinaron una sesión en el Senado en la que, a pesar del rechazo del gobierno, lograron aprobar una serie de leyes que aumentan el gasto fiscal.

La sesión fue habilitada por Villarruel, como titular del Senado, y generó la dura respuesta del mandatario, quien denunció públicamente la “traición” de su vicepresidenta.

El hecho terminó por quebrar sin retorno la relación del “binomio presidencial argentino” luego de que Villarruel respondiera en sus redes sociales pidiendo al presidente que se comporte “adultamente”.

La presidenta del Senado no se quedó allí y sugirió que si Milei estaba tan preocupado por el superávit fiscal debería “ahorrar en viajes y en los gastos de la SIDE (Servicio de Inteligencia del Estado)”, una referencia a los fondos extraordinarios que el gobierno destina a los servicios de inteligencia.

“Cuando el presidente decida hablar y comportarse adultamente podré saber cuáles son sus políticas, dado que no me habla (...) ¿En serio yo me corrompo viviendo en mi departamento y de mi sueldo? ¿O se corrompe más quien viaja por el mundo, mete familiares, vive en un palacio y no sale de ahí para ver cómo lo pasa la sociedad?”, se preguntó, para luego rematar: “Si fuera desleal, hace rato que estoy haciendo merengue con lo que veo”.

Los gobernadores

Los expertos consultados por la diaria coincidieron en que días antes sucedió un hecho que mostraba una situación crítica con los gobernadores: la mayoría de los líderes provinciales decidieron no asistir a un evento que había sido organizado por el gobierno para celebrar el día de la independencia de Argentina, el 9 de julio, en Tucumán, lo que hizo que Milei decidiera no asistir para no exponer su “debilidad”.

Karamaneff explicó que la confrontación con los gobernadores se debe a tres factores. El primero está vinculado a la situación económica. “A pesar de que el electorado agradece la reducción de la inflación, los salarios no están alcanzando y el consumo no termina de reactivar. No hay obra pública en Argentina desde el triunfo de Milei”, relató.

“El segundo factor es que el ajuste está recayendo ahora sobre las espaldas de los gobernadores, quienes empiezan a coordinar estrategias como la que ocurrió el jueves en el Congreso, donde se aprobó una batería de medidas y hubo una afrenta contra el gobierno”, remarcó.

El último punto es que Argentina se encuentra en un año electoral, ya que en octubre se realizarán las elecciones de medio término, en las que el oficialismo empezó a armar listas propias que van a competir contra los gobernadores que eran aliados al gobierno, agregó.

Eso fue rechazado por los gobernadores que hicieron circular su malestar. “En las últimas semanas empezó a instalarse la idea de que Milei es un mal pagador en términos políticos. Eso influyó en su reputación y se instaló un poco la idea de que con Milei lo que están encontrando los gobernadores es puro palo y látigo, sin incentivos positivos”, afirmó.

Por su parte, Robledo recordó que el 9 de julio del año pasado Milei realizó un evento en el Congreso de Tucumán donde se declaró la independencia de Argentina con la presencia de todos los gobernadores. “Ahora lo tuvo que levantar porque iba a estar él solo, no iba ninguno, con un año de diferencia. Ahí hay un síntoma claro”, indicó.

El problema no es sólo político, sino económico, dijo el analista, y remarcó que Argentina enfrenta una “parálisis muy fuerte” de la actividad económica, lo que desemboca en que los gobernadores no puedan recaudar impuestos y se encuentren sin fondos.

¿Villarruel trabaja con Macri?

Robledo consideró que Cambiemos, el partido que lidera el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), está buscando posicionarse frente a esta situación. “Villarruel es una mujer que trabaja con Macri, quien le ofreció el partido para que sea la candidata presidencial de un nuevo período. El expresidente apunta a reconstruir una fuerza política con ella de presidenta y con algunos gobernadores aliados radicales”, añadió.

“Lo más importante es que ya no hay ninguna posibilidad de continuidad de Milei en 2027 y, según cómo evolucionen las variables económicas, puede haber una crisis social y económica que haga que se tengan que anticipar las elecciones”, indicó.

Con respecto a una posible alianza entre Macri y Villarruel, Karamaneff señaló que ya quedó claro que la vicepresidenta tiene una “agenda paralela” a la de Milei, ya que busca posicionarse como una alternativa ante una posible crisis.

Sin embargo, el experto dijo que no es un hecho “extraño” en Argentina, ya que han existido otros casos en que los vicepresidentes han tenido relaciones “muy difíciles” con los jefes de Estado. “Aunque ideológicamente es tan dura y radical como Milei, Villarruel busca construir con el establishment su agenda paralela para mostrarse como una alternativa”, dijo.

Ayuda de Estados Unidos

Este domingo, Infobae publicó una nota titulada “Milei tiene el respaldo de Trump y en la Casa Blanca monitorean la tensión política causada por la oposición y Villarruel”. Dicho medio argentino remarcó que la administración republicana “no duda” en apoyar al líder de ultraderecha y “observa” los “tironeos” con la oposición y la vicepresidenta.

Consultado sobre cuán importante es el apoyo de Estados Unidos a Milei, Robledo dijo que “no hay duda” de que la Casa Blanca va a mantener su respaldo, sobre todo enviándole al gobierno los dólares que hagan falta.

“Lo que buscan es un sostenimiento de los datos macroeconómicos para que no estalle una situación de adelantamiento de elecciones. Pero eso no lo garantiza; no significa de ninguna manera que recupere legitimidad política dentro de la sociedad, como la tenía hace un año”, señaló.

“Ahora, con un país económicamente parado y con todos los gobernadores sin un peso para manejar las 24 provincias, la plata que mande Estados Unidos es para que se siga pagando la deuda externa, nada más”, agregó.

Mientras tanto, Karamaneff señaló que desde la perspectiva estadounidense Milei es un “activo importante en la región como contrapeso al presidente de Brasil, Lula da Silva”. “El apoyo de Estados Unidos incide en medidas vinculadas al Fondo Monetario Internacional. De hecho, ya sucedió. El Fondo acompañó al gobierno de Milei y lo sigue haciendo, a pesar de que no está cumpliendo con el acuerdo”, añadió.

Rumbo a octubre

Frente a las elecciones de octubre, Milei tiene una “perspectiva favorable” debido a que parte de una base legislativa “muy minoritaria”, señaló Karamaneff, y remarcó que la mayoría de la renovación de los cargos parlamentarios estará vinculada a sectores antiperonistas.

“Podría conseguir una muy buena elección. Pero será una minoría reducida que no le va a permitir llevar a cabo todo su plan de gobierno. Le va a permitir dar un mayor sustento y al menos abroquelarse y resistir con vetos en la legislatura”, indicó.

El experto señaló que Milei tiene algunas ventajas, como el hecho de que la oposición está “completamente fragmentada” y los gobernadores tienen diferentes prioridades. “Además, el peronismo tiene a [la expresidenta] Cristina [Fernández, 2007-2015] presa y está muy dividido y recluido en la provincia de Buenos Aires, por lo que esta crisis que enfrenta Milei es relativizada por el hecho de que frente al presidente hoy no hay nadie”.

Sin embargo, dijo que de aquí a las elecciones enfrentará “mucha turbulencia” y aseguró que los resultados económicos van a tener una incidencia importante. “Hay que prestar mucha atención a la presión sobre el dólar y cómo incide en la inflación y, por ende, en el resultado de las elecciones de octubre”, agregó.

Con una opinión diferente, Robledo remarcó que existe una crisis “microeconómica” y que “no podrá ser reelegido”. “La macroeconomía la está sosteniendo con el pago a los bancos. Pero en la micro todas las empresas están quebrando, no solamente industriales, sino el propio campo. (...) Ya no es solamente un problema de los excluidos, los jubilados, los desempleados o la industria, que tiene que competir con un mercado abierto y sin posibilidad de importación. Es que, por primera vez en la historia de Argentina, el campo está fuera de la competencia internacional”, concluyó Robledo.