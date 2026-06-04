Delcy Rodríguez está en India buscando aumentar las ventas de petróleo venezolano al país asiático

Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez junto al primer ministro de la India, Narendra Modi, en la Casa Hyderabad en Nueva Delhi el 4 de junio Foto: Arun Sankar, AFP

Por otra parte, el candidato colombiano De la Espriella dijo que tiene la “ilusión” de ver como presidenta de Venezuela a María Corina Machado.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue recibida este jueves por el primer ministro indio, Narendra Modi, durante una visita en la que la mandataria tratará de asegurar el repunte de sus ventas petroleras al país asiático.

Modi recibió a Rodríguez en la Hyderabad House, sede de los encuentros bilaterales de alto nivel en Nueva Delhi, la capital india, de acuerdo a lo que informó en X el portavoz del Ministerio indio de Exteriores, Randhir Jaiswal. “Las conversaciones destinadas a consolidar aún más nuestra asociación y dar un nuevo impulso a nuestros lazos bilaterales se celebrarán a continuación”, señaló Jaiswal, de acuerdo a lo que informó la cadena Deutsche Welle.

Rodríguez ya había viajado a India en febrero de 2025, cuando era ministra de Hidrocarburos, en momentos en los que Venezuela trataba de ampliar sus ventas de crudo al país asiático.

En esta ocasión, la mandataria venezolana, en el gobierno tras la captura de Nicolás Maduro llevada adelante por fuerzas estadounidenses al comienzo del año, voló al país asiático acompañada por una amplia comitiva que incluye al canciller venezolano, Yván Gil; la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez; la vicepresidenta sectorial de Salud, Isabel Iturria, y el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Miguel Pérez Pirela.

Según informó el portal venezolano Efecto Cocuyo, la agenda de la mandataria incluye una parada estratégica en la ciudad de Jamnagar para conocer la refinería de Reliance Industries, el complejo de refinado más grande del mundo, que podría convertirse en un destino clave para el petróleo venezolano.

La comitiva además tiene previsto trasladarse también a la sede del Grupo Tata en Bombay y mantendrá citas con la Alianza Solar Internacional (ISA) para explorar proyectos de energías limpias, según detallaron las mismas fuentes.

Ultraderecha en acción

En las últimas horas, el que habló sobre la realidad venezolana fue el candidato ultraderechista a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, primero en la primera vuelta electoral del domingo.

En una entrevista con la revista colombiana Semana, De la Espriella manifestó públicamente su respaldo y admiración hacia la líder opositora venezolana y Nobel de Paz María Corina Machado, al afirmar que tiene “la ilusión de que muy pronto sea presidenta de Venezuela”.

El dirigente colombiano de extrema derecha vinculó el futuro de las relaciones binacionales entre Colombia y Venezuela a la llegada de la “democracia plena” al país vecino.

“Yo tengo la ilusión de que María Corina pronto sea presidenta de Venezuela”, señaló el aspirante del movimiento Defensores de la Patria.

De la Espriella recordó que su propio movimiento político nació inspirado en la figura de Machado, especialmente tras los eventos del 28 de julio de 2024, cuando —según él— la líder venezolana “demostró ante el mundo el fraude electoral en su país”.

Ambos sostuvieron una reunión virtual en abril de este año para discutir una “visión conjunta de reconstrucción democrática” en la región.

Un punto particular que planteó De la Espriella fue que bajo un eventual gobierno suyo, las relaciones con Caracas se tramitarían inicialmente a través de Estados Unidos, mientras se consolida la transición democrática en Venezuela. Además, proyectó una fuerte alianza comercial bilateral que podría generar una “época dorada” para la economía colombiana, al convertirse en el principal proveedor de bienes y servicios para la reconstrucción venezolana.