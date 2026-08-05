Crisis diplomática entre Brasil y Argentina: “La reiteración de ofensas” hacia Lula “hacen inevitable esta decisión”

Los reiterados insultos del presidente argentino, Javier Milei, a su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, desencadenaron una profunda crisis diplomática entre los dos países sudamericanos.

Un comunicado emitido este martes por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina informó que el canciller brasileño, Mauro Vieira, convocó al embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, para comunicarle la decisión de “reducir el nivel de la representación diplomática bilateral al nivel de Encargados de Negocios y solicitar su regreso a la República Argentina”.

Además, el embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Bitelli, no volverá a territorio argentino, luego de haber sido llamado a consultas por su gobierno el domingo 26 de julio.

La cancillería argentina “toma nota” de una decisión que, según considera, se adoptó “unilateralmente” y, sostiene en el comunicado, lamenta que Brasil decida “continuar aislándose del resto de la región por cuestiones puramente ideológicas”, al tiempo que reafirma que las relaciones entre los estados deben “responder a los intereses permanentes de sus pueblos” sin “quedar supeditadas a las necesidades políticas y/o personales de los gobernantes”.

“En estos últimos años se produjeron numerosos episodios de expresiones y respaldos políticos cruzados entre dirigentes de ambos países. En todos esos casos, sin excepción, la Argentina eligió no convertirlos en un incidente diplomático. Nunca respondimos a una diferencia política con una medida institucional”, remarca la carta.

Según Clarín, con base en fuentes en Buenos Aires, las embajadas quedarán en manos de los jefes de misión y, en el caso de Argentina, es María Emilia Cortés. En lo que respecta a Raimondi, consignaron que volverá inicialmente a la capital argentina “de vacaciones”, aunque todavía no hay fecha.

Este miércoles por la mañana, en la conferencia de prensa de la Vocería Presidencial, el canciller argentino, Pablo Quirno, dijo que lamenta la decisión y cree que “ese no es el camino”, pero del lado argentino no habrá “ninguna acción diplomática en respuesta a lo que haga Brasil”. “Para pelearse hacen falta dos: no cuenten con Argentina para eso”, dijo.

Diferentes medios internacionales coinciden en que la decisión no tiene precedentes recientes entre dos países que compartieron, hasta ahora, estrechas relaciones diplomáticas y forman parte del Mercosur, actualmente bajo presidencia pro tempore uruguaya. “Tuvimos mucha paciencia, no contestamos, pero creemos que la reiteración de ofensas hacia el presidente hacen inevitable esta decisión”, consignó La Nación con fuentes del gobierno de Brasil.

Las relaciones diplomáticas entre los dos gigantes sudamericanos permanecerán en el nivel mínimo de representación “mientras no cesen los ataques de Milei”, según consignó Efe con base en una fuente gubernamental brasileña anónima. Milei, aliado de Donald Trump, y Lula, defensor del multilateralismo, se enfrentan mientras en Brasil ingresan a la recta final hacia las elecciones de octubre. De fondo, surgen denuncias por intentos de injerencia externa en los comicios por parte de Estados Unidos.

La debacle

La relación bilateral entre Buenos Aires y Brasilia se tensó tras los múltiples insultos que Milei dirigió a Lula. El punto de partida estuvo en la convención del Partido Liberal en San Pablo, en la que se oficializó la candidatura de Flávio Bolsonaro para las elecciones de octubre, principal rival de Lula. Allí, Milei no lo nombró, pero lo trató de “zurdo”, “ladrón” y “presidiario”.

La primera luz roja, el domingo 26 de julio, fue que Vieira llamó a consultas al embajador Bitelli. “No hay precedentes de un presidente extranjero que, en territorio nacional, haya acumulado agresiones y ofensas contra el jefe de Estado, las instituciones democráticas, incluido el Poder Judicial, y el pueblo brasileño”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil en ese momento.

El domingo, sin embargo, Milei volvió a atacar a Lula en una entrevista televisada con el periodista Luis Majul, que se emitió en LN+: “¿Mentí?”, preguntó el presidente argentino. Dijo que Lula “es un ladrón, es un corrupto” y “fue condenado” pero “lo liberaron por una falla administrativa del procedimiento, no por ser inocente”. Respecto de si es una postura agresiva, respondió que “agresivo es que alguien robe”, y resulta “más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar”.

También el martes, Milei reiteró los insultos en La casa streaming: “Esperemos que Brasil también se pinte de azul, por el bien de los brasileños. Sacarse a los corruptos chorros de encima siempre es bueno, sacarse a los zurdos de encima siempre es bueno”, expresó. Las acusaciones hacen referencia a la condena que recibió el presidente brasileño en el marco de la operación Lava Jato, que posteriormente fue anulada.