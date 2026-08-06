Marco Rubio anunció nuevas sanciones contra militares cubanos y empresas de la isla asociadas a la compra de armamentos

El secretario de Estado de Washington expresó que el “régimen comunista cubano” patrocina “el terrorismo”, “espía a Estados Unidos” y “difunde una ideología marxista venenosa”.

En el contexto del persistente acoso de la administración estadounidense que lidera Donald Tump contra Cuba, este jueves el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció una serie de sanciones contra cinco entidades de la isla y ocho altos mandos militares que, según Washington, ayudan a la isla a conseguir armas y a mantener relaciones con fuerzas armadas extranjeras, incluidos los agregados militares de La Habana en China y Rusia.

El Departamento de Estado de la Casa Blanca informó que las medidas alcanzan a cinco entidades estatales relacionadas con la industria militar y la adquisición de equipamiento para las Fuerzas Armadas cubanas.

Entre ellas figuran Tecnoimport, la sociedad mercantil Duna SA, la Unión de Industria Militar, la empresa militar industrial Yuri Gagarin y la Empresa Cubana Exportadora e Importadora de Servicios, Artículos y Productos Técnicos Especializados, esta última una subsidiaria del conglomerado empresarial militar Grupo de Administración Empresarial SA (Gaesa), de acuerdo con lo que informó el portal France24.

Además, Washington sancionó a ocho funcionarios del aparato militar cubano, entre ellos el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera, el jefe del Estado Mayor General, Roberto Legrá Sotolongo, el responsable de Relaciones Exteriores del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar), José Antonio Remón Rodríguez, el director económico del ministerio, Oscar Enrique Biosca Gallego, la agregada militar de Cuba en Rusia, Mónica Milián Gómez, y el agregado militar de Cuba en China, Waldo Pérez Cortés, además del director general de la Unión de Industria Militar, Roberto Jesús Viciana Mousset, y el director general de Tecnoimport, Heriberto Sánchez Alleyne.

Según consignó la agencia Reuters, Rubio afirmó que el gobierno cubano utiliza sus servicios militares y de inteligencia para espiar a Estados Unidos y acusó al país de servir de plataforma para operaciones de Rusia, China e Irán en su contra. Esta medida se suma a las designaciones realizadas anteriormente este año contra la propia Gaesa y el Minfar.

En un mensaje que publicó en su cuenta de X, el jefe de la diplomacia estadounidense, de padres cubanos y uno de los potenciales candidatos del Partido Republicano a la presidencia para las elecciones, expresó: “El régimen comunista cubano es un Estado patrocinador del terrorismo que espía a Estados Unidos, arma a radicales violentos de izquierda, difunde una ideología marxista venenosa y sirve de plataforma para Rusia, China e Irán a tan solo 90 millas de nuestras costas”.

En los últimos tiempos el gobierno de Washington impuso sanciones a diversas entidades y personas cubanas, incluyendo al presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, en su intento por intensificar la presión sobre los líderes de la isla.

Estas sanciones se produjeron tras la declaración de emergencia nacional de Estados Unidos este año, la cual contempla la imposición de aranceles a cualquier país que suministre petróleo a la isla, una medida que está asfixiando el sistema energético cubano y llevando a mínimos históricos su capacidad productiva, por lo que los apagones de muchas horas son extremadamente frecuentes en toda la isla, en la que viven aproximadamente 9,5 millones de habitantes.