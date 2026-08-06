Lula manifestó su intención de volver a reunirse con Trump, en el contexto de la crisis diplomática entre Brasilia y Washington

La relación entre Brasil y Estados Unidos está pasando por una crisis inédita, marcada por fuertes aumentos arancelarios y bloqueos de embajadores.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva declaró este jueves, en una entrevista que le concedió al canal Meteoro Brasil, que pretende hablar con su par estadounidense Donald Trump.

Esta señal del mandatario se produce en el momento más delicado de la relación entre Brasil y Estados Unidos desde el regreso del líder republicano a la Casa Blanca. En las últimas semanas, ambos gobiernos intercambiaron medidas diplomáticas. Washington impuso nuevos aranceles elevados a productos brasileños y revocó la visa de la embajadora de Brasil en Estados Unidos, Maria Luiza Viotti.

Por su parte, el gobierno de Lula sostiene que Estados Unidos viene adoptando medidas de presión política y está acusando a la administración Trump de intentar interferir en el proceso electoral brasileño, que desembocará en los comicios del 4 de octubre.

De acuerdo con lo que informó el portal Metrópoles, Lula también expresó su interés de conversar con el jefe de la Casa Blanca durante una reunión que tuvo en el Palacio de la Alvorada con dirigentes del Partido Socialismo y Libertad y Rede, dos sectores que lo apoyan oficialmente para las elecciones.

En un momento de la conversación, que duró cerca de una hora, Lula habló sobre la coyuntura internacional –en particular la guerra de Ucrania– y sostuvo que Trump, Putin y Xi Jinping pueden llegar a una solución para poner fin al conflicto. Fue entonces cuando el mandatario mencionó que hablaría con el líder estadounidense para discutir la necesidad de convocar al Consejo de Seguridad.

Fuentes de la presidencia brasileña dijeron que no se descarta una llamada entre Lula y Trump, ya sea para discutir el actual contexto geopolítico o para abordar la crisis diplomática entre Brasilia y Washington. El contacto entre ambos se considera una posibilidad, pero hasta el momento no se están realizando gestiones para concretarlo, agregaron las fuentes.

En la entrevista que concedió este jueves, Lula también dijo haber mantenido contactos con el presidente de China, Xi Jinping, y con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Al comentar la escalada de los conflictos internacionales, Lula criticó el funcionamiento del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y afirmó que la principal instancia de la organización dejó de cumplir su papel de mediación en las crisis globales. “En el Consejo de Seguridad los miembros permanentes son Francia, Inglaterra, Rusia, China y Estados Unidos. Pero no se reúnen. Nadie discute nada. Y así, las cosas van sucediendo”, afirmó el presidente, según consignó el portal Brasil247.

Lula reveló que ya inició contactos directos con líderes de las principales potencias mundiales para intentar impulsar una articulación diplomática. “La semana pasada llamé a Xi Jinping para hablar de la necesidad de que el Consejo de Seguridad se reúna. Ayer hablé con mi amigo Putin para que nos reuniéramos; también hablaré con Trump”, declaró.

Al abordar la guerra entre Rusia y Ucrania, Lula volvió a defender una solución negociada y afirmó que las previsiones hechas al inicio del conflicto no se cumplieron. “Algunos pensaban que Putin ganaría en tres meses. Otros pensaban que Estados Unidos invertiría mucho dinero y que Ucrania destruiría a Rusia. Podemos decir que no sucedió ni lo uno ni lo otro”, dijo.

Según el presidente, la prolongación de la guerra evidencia la necesidad de retomar las negociaciones internacionales. “Vamos camino a los cinco años. Se percibe la dificultad para lograr un acuerdo... Porque el Consejo de la ONU ya no funciona como debería”, agregó.