Milei impulsa una IA sin controles e invita a las empresas tecnológicas a Argentina

En una columna publicada en el Financial Times, el presidente argentino defiende una inteligencia artificial “desarrollada sin la mano letal de una regulación prematura y mal comprendida”

La discusión sobre posibles regulaciones legales y límites éticos para la inteligencia artificial (IA) está instalada en el mundo, e incluso directores ejecutivos de empresas dedicadas a desarrollarla han advertido de la necesidad de limitar, por ejemplo, el desarrollo de armas biológicas mediante esa tecnología. Pero el presidente argentino, Javier Milei, la promueve sin condiciones.

“Argentina invita a la IA a liberarse”. Así se titula una columna de opinión publicada en el Financial Times, firmada por Milei, en la que agradece los aportes de su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En el texto afirma que en 1602 la fundación de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales “le dio al mundo la sociedad de responsabilidad limitada” como formato legal para las empresas, y que esto permitió, junto con la creación de máquinas, que el capitalismo se desarrollara. “La máquina y la entidad legal se unieron, juntos, para formar la doble hélice de la prosperidad moderna”, afirma. A continuación, propone para la actualidad un marco jurídico que favorezca la IA y que sea “su propio vehículo legal”. “Tanto como la Revolución industrial nos liberó de las limitaciones del músculo humano, la IA nos liberará de las limitaciones del cerebro humano, llevando la productividad más allá de nuestros sueños más salvajes”, afirma el presidente argentino.

Lo que propone Milei es “el compromiso de mantener la IA sin regular para que pueda desarrollarse libremente sin la mano mortal de una regulación prematura y mal entendida”. Apunta a una IA sin regulaciones del Estado, defiende incentivos para invertir en el sector y afirma que su país está “abierto” para los negocios. Por si no queda claro, explicita que está haciendo una invitación a las empresas del sector a operar en Argentina.

El presidente agrega que la semana pasada su gobierno envió al Congreso una legislación que establece un marco legal específico para el despliegue de la IA. Se refiere a la posibilidad de que existan “entidades operadas por agentes de IA o robots”, menciona a “los accionistas humanos” que “pueden participar pero no son obligatorios” y un “entorno fiscal colaborativo” con este tipo de empresas.

“Estas corporaciones se beneficiarán de una baja tasa impositiva corporativa, y los accionistas pueden seleccionar la ley de soberanía corporativa de su empresa”, dice Milei. Solo menciona una regla: “Los beneficiarios finales deberán ser revelados”, porque “Argentina no tiene interés en convertirse en un refugio para capitales ilícitos, sino en un lugar donde se pueda considerar legítimamente la actividad comercial”.

Volviendo a la referencia a 1602, Milei propone “que Buenos Aires se convierta para la IA en lo que Ámsterdam fue para la era de la navegación –el lugar donde la imaginación legal se puso a la altura del momento tecnológico, y el mundo cambió–”. Esta “invitación” coincide con la llegada a Argentina de Peter Thiel, el director de Palantir, que fue recibido en la Casa Rosada por el presidente y que se compró una casa lujosa en Buenos Aires.

En cuanto al proyecto presentado al Congreso, según informó elDiarioAr.com, la iniciativa fue remitida días atrás y prevé una reforma del derecho societario que abre paso a que existan empresas manejadas por algoritmos y no por personas. Incluso habilita que esas firmas no cuenten con empleados ni gerentes humanos.

El periodista argentino Ari Lijalad señaló el 26 de mayo, en su cuenta de X, que el proyecto de ley llamado “súper RIGI” (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) que impulsa Milei para “nuevas actividades económicas” apunta en particular a la instalación de data centers vinculados con la IA. Cita un pasaje del proyecto según el cual, cuando una empresa adhiera al súper RIGI, “gozará de un derecho adquirido, asimilable al de propiedad, respecto de los derechos e incentivos previstos en la presente ley, el cual no podrá ser afectado, alterado o desconocido por una norma posterior”, lo cual blinda esos beneficios y frena cualquier legislación que intente cambiarlos.

Estos beneficios incluyen, señala el periodista, excensiones en cuanto al impuesto a las ganancias, así como en impuestos sobre los débitos y créditos, importaciones y exportaciones libres de tributos y la “absorción de quebrantos”. Agrega que no se les exige abastecimiento para el mercado local ni que compren insumos en el país, y en caso de que surja alguna disputa, tampoco estarán sometidas a la Justicia argentina, sino que el asunto se dirimirá en tribunales internacionales.